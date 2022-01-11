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11.01.2022 17:39
Рубрика: Культура

В Театр Сатиры назначали нового директора

Текст: Наталья Лебедева
В Театре Сатиры снова перемены - 11 января должность директора театра занял Петр Кравченко. Труппе его представила Начальник управления театров и концертных организаций Департамента культуры Москвы Наталья Дрожникова. Информация о назначении уже появилась на сайте театра.

"11 января 2022 года Начальник управления театров и концертных организаций Департамента культуры Москвы Наталья Дрожникова представила сотрудникам Московского академического театра сатиры нового директора - Петра Николаевича Кравченко, пожелав ему плодотворной работы на новой должности", - говорится в официальном сообщении.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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Как стало известно, Мамед Агаев, почти 30 лет проработавший в должности директора Театра Сатиры, покинул свой пост по собственному желанию 30 декабря. Видимо, он принял это решение после того, как было объявлено об объединении Театра Сатиры и театра "Прогресс сцена Армена Джигарханяна".

По словам художественного руководителя теперь уже единого театра Сергея Газарова, объединение откроет и новые возможности как для творчества, идей и сотрудничества, так и для коллективов обоих театров. "На театральной карте Москвы появляется сильная творческая институция, объединяющая 4 сцены, как в центре города со своей сложившейся аудиторией, так и в районе Университета с аудиторией, имеющей свое лицо. При этом, разумеется, имя Армена Борисовича не просто сохранится, оно встанет в общий ряд с его великими друзьями и коллегами, которыми славился театр Сатиры", - подчеркнул Газаров.

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