"Летающие" танки прибыли на Курильские острова

Современные модернизированные танки Т-80БВ прибыли в воинские части Восточного военного округа, дислоцированные на Курильских островах.

"Техника хорошо себя зарекомендовала во время эксплуатации в экстремальных арктических условиях, что в значительной мере соответствует суровым зимам островного региона", - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Прибывшие на Курилы танки Т-80БВ оснащены многоканальными прицелами наводчика, стабилизаторами вооружения, приборами наблюдения, радиостанциями, а также модульной динамической защитой.

В ожидании новой техники будущие экипажи осваивали управление ими на тренажерах. После ввода машин в эксплуатацию курильские танкисты успели потренироваться в вождении и стрельбе.

Справка "РГ"

Отличительная особенность модернизированного Т-80БВ - наличие газотурбинной силовой установки, из-за чего бронемашину называют "летающим" танком. Он способен разгоняться до скорости более 70 километров в час, ехать без дозаправки 500 километров.