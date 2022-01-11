После взрыва газа в Южно-Сахалинске возбудили уголовное дело

Следователи Южно-Сахалинска возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ) после гибели мужчины во время пожара в одной из квартир пятиэтажного дома на улице Южно-Сахалинской.

Напомним, что возгорание возникло из-за взрыва газа.

"По предварительной версии, причиной могло стать неосторожное обращение погибшего хозяина квартиры с баллоном газа, предназначенного для бытовых целей", - сообщили в пресс-службе сахалинского СУ СК.

Был проведен осмотр места происшествия. Обстоятельства случившегося устанавливаются. Для оценки технического состояния жилых помещений, назначены судебные экспертизы.

На месте происшествия также работал прокурор Южно-Сахалинска Антон Коленченко.