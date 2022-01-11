Школьников Южно-Сахалинска переведут на удаленку из-за метели

В предстоящую среду в школах Южно-Сахалинска на время непогоды вводится дистанционное обучение. При этом детские сады продолжат работать в штатном режиме, сообщила пресс-служба администрации областного центра.

Сегодня спасатели объявили штормовое предупреждение из-за надвигающегося на регион снежного циклона. По данным синоптиков, основной удар стихии придется на 12-13 января. На большей части острова ожидается метель с видимостью 500 метров и ветер порывами до 30 метров в секунду. Мокрый снег и ураганный ветер прогнозируют также на Курилах.

Все экстренные службы региона приведены в состояние повышенной готовности.