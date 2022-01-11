В Хабаровском крае три тигра не поделили дерево

Центр "Амурский тигр" опубликовал видео с тремя полосатыми кошками, которые собрались вокруг так называемого маркировочного дерева. Удивительно, что хищники, которые обычно ведут одиночный образ жизни, в ролике не проявляют друг к другу агрессии, даже наоборот - всячески демонстрируют дружелюбие.

О возрасте и половой принадлежности животных, а также об обстоятельствах их появления в одном месте не сообщается. В описании к видеоролику сотрудники центра лишь отметили, что это семейство тигров, живущее в охотничьем хозяйстве "Дурминское" в Хабаровском крае.