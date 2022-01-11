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11.01.2022 07:43
Рубрика: Общество

В Приамурье решили поселить аистов на новой территории

Текст: Сергей Набивачев

В Амурской области готовятся к прилету дальневосточных аистов, которые в марте должны вернуться с зимовки. Специалисты региональной дирекции по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий планируют соорудить десять гнездовых опор. Две их них впервые появятся в Благовещенском заказнике, еще восемь - в Березовском.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
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- Первые опоры мы установим в пойменной части Благовещенского заказника. Нам интересно посмотреть, пригодны ли эти территории для проживания птиц", - рассказал заместитель начальника отдела дирекции Дмитрий Худолеев.

Гнездовая опора - это сооружение в форме треноги высотой восемь метров и весом около полутонны. Для ее создания используется лиственница, которая мало подвержена гниению. Изготовленные из нее еще в 2009 году первые опоры Березовского заказника до сих пор находятся в строю и заселяются птицами.

Когда в заказниках сойдет снег, специалисты обработают опоры огнезащитной пропиткой и удалят в радиусе 15 метров всю сухую растительность. Так они обезопасят гнезда краснокнижных птиц от пожаров. Количество гнездовых опор, установленных в Приамурье, с учетом новых достигнет 60-ти.

За последние годы численность дальневосточных аистов в Амурской области неуклонно растет. Во многом этому способствуют паводки и хорошая кормовая база.

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