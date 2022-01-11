Глава минздрава Оренбуржья рассказала, как защититься от "омикрона"

Для защиты от заражения штаммом "омикрон" следует строже соблюдать масочный режим. При этом лучше применять маски с фильтрозащитой.

Об этом заявила глава минздрава Оренбургской области Татьяна Савинова. Во вторник министр в прямом эфире прошла ревакцинацию от коронавируса, призвав жителей региона последовать ее примеру. Савинова отметила, что это особенно актуально в условиях распространения "омикрона", поскольку он более заразен. По ее словам, подъем заболеваемости новым штаммом в регионах можно ожидать уже через две-три недели.

- У нас есть время для того, чтобы обезопасить себя, - подчеркнула глава ведомства. - Личная стратегия защиты от "омикрона" является универсальной и должна включать три позиции. Первая - это повторная вакцинация бустером спустя шесть месяцев. Второе - ношение масок, сейчас отношение к этому должно быть более строгим, поскольку риск инфицирования повышается. Если есть возможность, то лучше применять не обычные маски, а более серьезные - с фильтрозащитой. Третье - максимальное сокращение социальных контактов.

Как уже писала "РГ", накануне в области был лабораторно подтвержден первый случай заражения "омикроном".

Пока ситуация с заболеваемостью в области не вызывает тревоги. Со вторника коечный фонд ковидных госпиталей Оренбуржья сократился на треть - с 1500 до 1000 мест. На сегодня в регионе действуют восемь ковидных стационаров: два - на востоке области (в Новотроицке и Орске), три на западе (в Бузулуке, Бугуруслане и Сорочинске) и три - в Оренбурге.

- У нас снижение заболеваемости, мы в "холодном" периоде, - констатировала Татьяна Савинова. - Но успокаиваться рано: мы только в ноябре-декабре вылезли из "дельты", и сейчас я не хотела бы повторения сентябрьских цифр. Сегодня у нас много информации о заболеваниях, которые развиваются после COVID-19, перенесенного даже в легкой форме, поэтому не забудьте пройти ревакцинацию.