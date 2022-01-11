В Оренбуржье запустили новую солнечную электростанцию

Число солнечных электростанций (СЭС) в Оренбуржье достигло 18. В первые дни наступившего года в регионе начала поставку электроэнергии Светлинская СЭС. Мощность объекта - 25 мегаватт.

Следует отметить, что по количеству солнечных дней в году Оренбуржье не уступает Крыму. Как сообщила пресс-служба правительства области, регион остается лидером в стране по объему солнечной генерации и развитию "зеленой" энергетики в целом. Так, в декабре здесь была запущена Новопереволоцкая СЭС мощностью 15 мегаватт. С вводом новой электростанции суммарная мощность оренбургских СЭС составила 370 мегаватт.

По словам губернатора области Дениса Паслера, строительство и запуск таких объектов позволяет повышать надежность и качество электроснабжения, в том числе снизить риски отключений при максимальных нагрузках на энергосистему и потери на электросетях.