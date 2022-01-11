В Татарстане предложили пожизненно сажать впервые осужденных педофилов

Уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец выступила с инициативой ужесточить наказание для педофилов.

Как сообщает RT, детский обмудсмен Татарстана предложила ввести пожизненное заключение даже для тех, кто впервые осужден за насилие над детьми. Такой же приговор, по ее мнению, следует выносить и в том случае, если жертвой стал один ребенок, а не только двое и более.

В своем обращении к авторам законопроекта о пожизненном заключении за педофилию Ирина Волынец подчеркнула, что, трагедия с пятилетней девочкой в Костроме "наглядно демонстрирует, что следует ужесточить предложенное наказание".

Она также отметила, что считает недопустимым дожидаться рецидивов и новых жертв, а потому призывает изолировать от детей педофилов сразу после первого осуждения по статьям Уголовного кодекса 131 ("Изнасилование") и 132 ("Насильственные действия сексуального характера").