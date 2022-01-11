Мэр Томска Иван Кляйн обжаловал приговор суда

Приговоренный к двум годам лишения свободы мэр Томска Иван Кляйн намерен обжаловать вердикт Советского районного суда.

Его защита уже подала краткие апелляционные жалобы. Отмечается, что полные апелляционные жалобы будут поданы в вышестоящую инстанцию после ознакомления с письменным текстом приговора и протоколом судебного заседания.

- Иван Григорьевич считает вердикт суда неправомерным и несправедливым, он считает себя невиновным по всем пунктам обвинения и будет бороться за восстановление своего честного имени и репутации, - сообщают защитники Кляйна.

Напомним, 30 декабря Советский районный суд города Томска вынес приговор по уголовному делу в отношении мэра Томска Ивана Кляйна. Его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и незаконной предпринимательской деятельности. Кляйну назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии общего режима, а также запретили занимать определенные посты в органах власти.

В настоящее время Кляйн находится в СИЗО города Томска.