Мэра Томска Ивана Кляйна приговорили к двум годам колонии

Советский районный суд города Томска вынес приговор по уголовному делу в отношении мэра Томска Ивана Кляйна. Его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и незаконной предпринимательской деятельности.

Во время прений прокурор просил назначить бывшему градоначальнику наказание в виде пяти лет лишения свободы. Сам Иван Кляйн не признал своей вины в инкриминируемых ему преступлениях, утверждал, что не нарушал закон и работал исключительно в интересах горожан.

- А судят меня за мое личное видение развития города Томска, за мою убежденность и, наконец, за мою позицию, которая защищает интересы тысяч томичей, - заявил Иван Кляйн во время последнего слова.

Он отметил, что считает все эпизоды уголовного дела сфабрикованными при помощи лжесвидетелей и попросил суд полностью его оправдать.

Однако суд отклонил доводы защиты, а доводы следствия счел убедительными и приговорил Ивана Кляйна к реальному лишению свободы.

- Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 2 года в колонии общего режима - по совокупности преступлений, - сообщил "РГ" представитель прокуратуры Томской области Павел Федько.

Помимо этого Кляйна также решили права занимать определенные должности в органах власти и назначили штраф в 200 тысяч рублей.

Как уже сообщала "РГ" Ивана Кляйна задержали в ноябре прошлого года - прямо во время утреннего совещания. Мэру предъявили обвинения в превышении должностных полномочий и незаконной предпринимательской деятельности. Следователи заявили, что Кляйн на посту градоначальника действовал в интересах собственной семьи.

Супруги Кляйны владеют одной из крупнейших пивоваренных компаний в Сибири -"Томское пиво". После избрания Кляйна на должность мэра Томска в 2013 году совет директоров завода утвердил генеральным директором его жену Галину Кляйн. Она также стала основным бенефициаром пивзавода - мэр передал супруге в доверительное управление контрольный пакет акций. Однако следователи заявили, что городской глава фактически продолжал управлять семейным бизнесом.

- В период с октября 2013 года по ноябрь 2020 года лично, а также через доверенное лицо Кляйн принимал участие в управлении деятельностью ОАО "Томское пиво", одним из акционеров которого он является, - подчеркнули в следственном комитете.

Один из эпизодов связан с санитарно-защитной зоной семейной компании. Мэра обвинили в том, что приказал подчиненным внести в геоинформационную систему "ГеоКад" недостоверные сведения о наличии 300-метровой "защитки" у "Томского пива". В результате приобретший по соседству с пивзаводом земельный участок предприниматель не смог использовать его по назначению и построить там жилой комплекс.

Влиятельного чиновника также заподозрили в превышении должностных полномочий в интересах дочери Светланы, которой без торгов предоставили земельный участок в черте города - для строительства индивидуального жилого дома. Таким образом она сэкономила 180 тысяч рублей и возвела там коттедж. Между тем по закону такие участки должны выставляться на открытый аукцион и предлагаться всем желающим их приобрести.

Все эпизоды уголовного дела, составившего более 20 томов, были объединены в одно производство. Во время расследования состояние здоровья Кляйна резко ухудшилось. Он был дважды прооперирован, после чего суд изменил ему заключение под стражей на домашний арест.

Следствие утверждало, что в результате незаконной деятельности Кляйна интересам общества и государства был нанесен существенный вред, а томский бюджет недополучил значительную сумму денег. Однако ущерб предпринимателю в размере 11 миллионов рублей не нашел подтверждения в суде. Суд также переквалифицировал один из эпизодов по статье "Превышение полномочий " (286 УК РФ) на "Злоупотребление должностными полномочиями" - статья 285 УК РФ.

Сегодня Иван Кляйн был вновь взят под стражу в зале суда - сразу после оглашения приговора.

Кстати

На супругу мэра Галину Кляйн также было возбуждено уголовное дело - по статье о применении насилия в отношении представителя власти. По данным следствия, во время обыска она выбросила в окно подушку с находившимися внутри сведениями о финансовых счетах с крупными суммами. В ноябре суд приговорил ее к двум годам лишения свободы условно с назначением испытательного срока в два года.