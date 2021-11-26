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26.11.2021 15:45
Рубрика: Происшествия

В Томске супругу мэра Кляйна приговорили к условному сроку

Текст: Наталья Граф (Томск)

Кировский районный суд Томска вынес приговор супруге отстраненного мэра города Галине Кляйн. Ее признали виновной в применении насилия к представителю власти.

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- Государственный обвинитель с учетом возраста, состояния здоровья и положительной характеристики подсудимой указал на возможность ее исправления в условиях, не связанных с изоляцией от общества, - сообщил старший помощник прокурора Томской области Павел Федько.

Суд согласился с позицией прокурора и приговорил виновную к двум годам лишения свободы условно с назначением испытательного срока в два года.

Как уже писала "РГ", в отношении Галины Кляйн было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ.

По данным следствия, во время обысков в квартире мэра Томска Ивана Кляйна, который был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий, его жена ударила одного из сотрудников правоохранительных органов. Галина Кляйн также выбросила в окно подушку с находившимися внутри сведениями о финансовых счетах с крупными суммами.

Подсудимая полностью признала вину в применении насилия к представителю власти.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск

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