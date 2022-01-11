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11.01.2022 17:50
Рубрика: Происшествия

В Красноярске скончалась пациентка, пострадавшая при пожаре в больнице

Текст: Дмитрий Машуков (Красноярск)

В ожоговом отделении Красноярской краевой клинической больницы умерла женщина, пострадавшая при пожаре в межрайонной клинической больнице №20. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.

В пожарах в больнице и пансионате погибли шесть человек

Пожар в терапевтическом корпусе, временно отведенном для пациентов с коронавирусом, произошел вечером 29 декабря минувшего года. По информации МЧС, часть больных пришлось эвакуировать из отделения. От огня и продуктов горения пострадали пять пациентов, находившихся в палате. Четверо из них были госпитализированы в ожоговое отделение краевой клинической больницы, один оставлен на лечение в больнице №20.

В тот же день прокуратура Красноярского края организовала проверку обстоятельств ЧП. Как рассказали в надзорном ведомстве, загорелись личные вещи одного из пациентов, площадь пожара составила около пяти квадратных метров. Проверяющим предстоит дать оценку соблюдению требований пожарной безопасности в учреждении здравоохранения.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск

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