В Красноярске скончалась пациентка, пострадавшая при пожаре в больнице

В ожоговом отделении Красноярской краевой клинической больницы умерла женщина, пострадавшая при пожаре в межрайонной клинической больнице №20. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.

Пожар в терапевтическом корпусе, временно отведенном для пациентов с коронавирусом, произошел вечером 29 декабря минувшего года. По информации МЧС, часть больных пришлось эвакуировать из отделения. От огня и продуктов горения пострадали пять пациентов, находившихся в палате. Четверо из них были госпитализированы в ожоговое отделение краевой клинической больницы, один оставлен на лечение в больнице №20.

В тот же день прокуратура Красноярского края организовала проверку обстоятельств ЧП. Как рассказали в надзорном ведомстве, загорелись личные вещи одного из пациентов, площадь пожара составила около пяти квадратных метров. Проверяющим предстоит дать оценку соблюдению требований пожарной безопасности в учреждении здравоохранения.