В Братске проверят скорую помощь после смерти школьницы в больнице

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи со смертью 14-летней девочки в реанимации детской больницы Братска. Речь может идти о ненадлежащем исполнении медработниками профессиональных обязанностей, сообщили сегодня в управлении СК РФ по Иркутской области.

По версии правоохранителей, 4 декабря минувшего года бригада скорой помощи доставила в городскую больницу девочку, потерявшую сознание. Ее мать рассказала, что причиной этого состояния стала острая головная боль, которая сопровождалась судорогами. 5 декабря ребенка прооперировали. До 19 числа школьница находилась в коме, в этот день ее состояние ухудшилось. Врачам не удалось сохранить жизнь пациентки.

Сотрудники СК ведут допросы персонала клиники. Там изъяты интересующие следствие документы.

Добавим, 11 января прокуратура Братска начала в связи с трагическим инцидентом проверку стандартов оказания скорой помощи в городе и своевременности прибытия бригады на вызов, проинформировали в надзорном ведомстве.

Напомним, несколько дней назад в министерстве здравоохранения региона прокомментировали ситуацию. После появления в СМИ публикаций о гибели в медучреждении Братска девочки, госпитализированной с подозрением на инсульт, в ведомстве заявили, что на вызов прибыла первая освободившаяся бригада скорой помощи. Когда девочку доставили в больницу, местных врачей консультировали специалисты из Иркутска. "Однако случай в медицине редкий", - констатировали в министерстве. Минздрав также проинформировал о проведении служебную проверки.