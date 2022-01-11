Врачи оценили состояние младенца, найденного на дороге под Новосибирском

Новости

Foreign Affairs: Блокировка "Северного потока-2" не нанесет ущерба экономике России 11:03
В Москве избили двух мужчин из-за штрафов за ПДД 10:58
В Южной Корее при крушении истребителя F-5 погиб пилот 10:57
Кабмин поддержит создание туристического кода в исторических городах 10:51
Леонида Куравлева госпитализировали в Коммунарку из дома престарелых 10:49
В МИД ответили на заявления Псаки о дезинформации по переговорам в Женеве 10:41
К юбилею Константина Хабенского на ТВ покажут фильмы с его участием 10:39
Регистрация на эвакуационные рейсы из Казахстана приостановлена 10:25
СМИ: Вашингтон тайно одобрил дополнительные 200 миллионов долларов для Киева 10:19
Западу предложили дать возможность России вступить в НАТО 10:14
Орловская область отменит QR-коды 10:13
Татьяна Тарасова снова госпитализирована 10:09
Названо время стабилизации цен на брус и доски 10:00
В Латвии обнаружили партию наркотиков на сумму в 30 миллионов евро 09:43
Захарова: РФ готова к дальнейшей работе с США по вопросам гарантий безопасности 09:42
Противолодочный комплекс "Ответ" принят на вооружение 09:35
Токаев: Острая фаза контртеррористической операции в Казахстане пройдена 09:32
Токаев: Попытки госпереворота в Казахстане провалились 09:21
Атомные подлодки "Антей" вооружат сотней ракет и торпед 09:11
Президент Казахстана подписал указ о назначении Смаилова премьером 08:33
Мясников назвал источник новых штаммов коронавируса 08:05
Посольство РФ отвергло заявления США о дезинформации по встрече в Женеве 07:58
Передачи Овечкина и Кузнецова не спасли "Вашингтон" от поражения 07:35
В Италии скончался спикер Европарламента Давид Сассоли 07:25
Reuters: В США выявлено более 1,3 млн случаев коронавируса за сутки 07:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие законы вступают в силу в 2022 году
Какие законы вступают в силу в 2022 году
Разогнанный полицией концерт Beatles покажут в кино
Разогнанный полицией концерт Beatles покажут в кино
Бродячие собаки: Почему не удается защитить от них людей
Бродячие собаки: Почему не удается защитить от них людей
11.01.2022 09:49
Рубрика: Общество

Врачи оценили состояние младенца, найденного на дороге под Новосибирском

Текст: Наталья Граф (Новосибирск)

В Минздраве Новосибирской области рассказали о состоянии младенца, найденного на обочине дороги неподалеку от села Сосновка.

Фото: iStock
В Амурске спасли ребенка, гулявшего раздетым в 30-градусный мороз

В настоящее время девочка находится в больнице под наблюдением педиатров.

- Никаких патологий мы не выявили. Самочувствие ребенка удовлетворительное: она хорошо ест, спит, - говорит главный врач детской больницы Наталья Века. - Мы определили возраст девочки - на момент поступления ей было около трех суток. Сейчас, соответственно, примерно шесть дней. Судя по состоянию пуповины и способу ее обработки, это были, скорее всего, домашние роды.

Как уже сообщала "РГ", 7 января гуляющие подростки нашли коробку с младенцем на обочине трассы под Новосибирском и позвали взрослых на помощь. Семейная пара привезла малышку в больницу №4 в Пашино.

- Мужчина и его жена принесли коробку из машины. Я заглянула в нее, увидела младенца живого синюшного, - рассказывает дежурный врач Ольга Бугынина. - Быстро взяла коробку и отнесла в теплое помещение, позвонила в 112 и вызвала детскую реанимацию. Достала ребенка, осмотрела, увидела, что повреждений нет, и стала руками аккуратно растирать ручки и ножки.

Медики согрели девочку, перепеленали и накормили.

Родителей малышки разыскивают следователи. Возбуждено уголовное дело.

В регионах Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

Главное сегодня

В МИД ответили на заявления Псаки о дезинформации по переговорам в Женеве
Грушко: Россия едет на Совет Россия-НАТО с реалистичными ожиданиями
Токаев: Попытки госпереворота в Казахстане провалились
В Италии скончался спикер Европарламента Давид Сассоли
Сын попавшего в реанимацию Леонида Куравлева уточнил диагноз артиста
Вузы подготовили правила приема на 2022 год
Эксперты предупредили о возможном всплеске COVID-19 после праздничной декады