Врачи оценили состояние младенца, найденного на дороге под Новосибирском

В Минздраве Новосибирской области рассказали о состоянии младенца, найденного на обочине дороги неподалеку от села Сосновка.

В настоящее время девочка находится в больнице под наблюдением педиатров.

- Никаких патологий мы не выявили. Самочувствие ребенка удовлетворительное: она хорошо ест, спит, - говорит главный врач детской больницы Наталья Века. - Мы определили возраст девочки - на момент поступления ей было около трех суток. Сейчас, соответственно, примерно шесть дней. Судя по состоянию пуповины и способу ее обработки, это были, скорее всего, домашние роды.

Как уже сообщала "РГ", 7 января гуляющие подростки нашли коробку с младенцем на обочине трассы под Новосибирском и позвали взрослых на помощь. Семейная пара привезла малышку в больницу №4 в Пашино.

- Мужчина и его жена принесли коробку из машины. Я заглянула в нее, увидела младенца живого синюшного, - рассказывает дежурный врач Ольга Бугынина. - Быстро взяла коробку и отнесла в теплое помещение, позвонила в 112 и вызвала детскую реанимацию. Достала ребенка, осмотрела, увидела, что повреждений нет, и стала руками аккуратно растирать ручки и ножки.

Медики согрели девочку, перепеленали и накормили.

Родителей малышки разыскивают следователи. Возбуждено уголовное дело.