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11.01.2022 13:40
Рубрика: Культура

Ассоциация национальных театров РФ обсудила свою роль в современном мире

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)
Фото: Владимир Постнов/ Пресс-служба Александринского театра Фото: Владимир Постнов/ Пресс-служба Александринского театра
Фото: Владимир Постнов/ Пресс-служба Александринского театра

В Петрозаводске второй день работает созданная Ассоциация национальных театров России. Во вторник руководители творческих коллективов, эксперты и журналисты на панельной сессии обсуждали имиджевое позиционирование театра в современном информационном пространстве.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
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Разговор начали от новых реалий, в которых в последнее время оказались учреждения культуры в связи с пандемией и связанными с ней ограничениями.

Эксперты, в числе которых были главный редактор журнала "Театр" Марина Давыдова, шеф-редактор сайта журнала "Театр" Жанна Зарецкая, заместитель директора по продвижению Национального драматического театра России (Александринского театра) Алиса Науменко, директор Ассоциации этнокультурных центров и учреждений по сохранению наследия "Эхо" Светлана Кольчурина и продюсер, генеральный директор театральной премии для молодых "Прорыв" Алексей Козлов, обсудили актуальные форматы театральных PR-служб и место театральных критиков в процессе формирования имиджа театра. Рассмотрели также классические и инновационные модели взаимодействия театра с традиционными СМИ, поделились примерами наиболее удачных кейсов партнерства театров и прессы.

В финале каждый из спикеров подытожил дискуссию, предложив свой рецепт: как сделать позиционирование театра не только креативным, но и эффективным.

Напомним, в понедельник в Петрозаводске учредили Ассоциацию национальных театров. Ее создание стало первым из важных событий объявленного в России Года культурного наследия. Участники учредительной конференции подписали меморандум - документ, который обозначил основные принципы работы организации. Ее главная задача - сохранение национальной культуры и национальных языков.

Уже определили и ближайшие мероприятия. Это проведение летней театральной школы на базе новой сцены Александринского театра для технических специалистов театров, создание заочной магистратуры на базе Российского государственного института сценических искусств по подготовке главных режиссеров и художественных руководителей национальных театров, работа по созданию сцены национальных театров в Москве и другие проекты. Председателем совета Ассоциации избрали художественного руководителя Национального драматического театра России - Александринского театра, народного артиста России Валерия Фокина.

В регионах Культура Театр Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия Петрозаводск

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