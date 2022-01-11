Как начали год резиденты особых экономических зон Астраханской области

Особая экономическая зона "Лотос" и портовая ОЭЗ, которые образовали на юге России Каспийский кластер, за 2021 год привлекли в экономику Астраханской области в общей сложности 40 миллиардов рублей инвестиций. В 2022 году в кластере планируют открыть производство новые компании, но в то же время несколько зарегистрированных резидентов рассматривают вопрос о прекращении деятельности. Чем это вызвано и каких результатов стоит ждать от проекта в ближайшие годы?

Как ранее писала "РГ", в созданной в конце 2014 года в Наримановском районе Астраханской области ОЭЗ "Лотос" к началу прошлого года было зарегистрировано 16 резидентов с заявленными инвестициями более 30 миллиардов рублей. В декабре 2021 года экспертный совет одобрил получение статуса резидентов еще двумя компаниями: "СПГ-Лотос", занимающейся строительством комплекса сжижения природного газа и "ГБС-Лотос", производящей микробный белок из природного газа, с общими вложениями 13 миллиардов рублей. Год назад инвестиционный портфель новых резидентов в ОЭЗ "Лотос" были скромнее, 2,4 миллиарда.

Активность резидентов "Лотоса" в управляющей компании связывают, в частности, с развитием второй ОЭЗ - портовой, получившей рабочее название "Каспий". Она была учреждена в конце 2020 года в Лиманском районе вблизи действующего порта Оля. Единственный на данный момент ее резидент ПЛК "Каспий" в партнерстве с немецкой Martrade приступил в 2021 году к проектированию нового порта стоимостью 27 миллиардов рублей.

- Когда мы занялись вопросами экономического сотрудничества со странами Прикаспия, стало понятно, что произвести в Астрахани продукцию для соседей мы можем, а доставить - только теоретически, так как отсутствует и линейное судоходство, и инфраструктура, - отметил гендиректор АО "ОЭЗ "Лотос" (управляющий компанией "Каспийского кластера") Сергей Милушкин. - Есть устойчивые судоходные линии, скажем, между казахстанским портом Курык и азербайджанским Алятом, активное движение между Алятом и Туркменбаши, из иранских портов - в Курык. Но нет системы регулярных перевозок по всему Каспию с четкому графиком, исходя из которого можно рассчитать точное время маршрута. А ведь еще в XIX веке из Астрахани в порты Каспийского моря корабли ходили по расписанию.

Инвестор предложил провести реконструкцию и обустройство двух причалов морского порта Оля и запричальной территории площадью 40 гектаров. Это первый этап инвестиционного проекта. Сейчас идет проектирование, строительство, как ожидается, начнется этой осенью. А в начале 2024-го планируется принимать суда.

На втором этапе проекта будет возведен новый портовый комплекс в районе ильменя Забурунный, на семь километров южнее порта Оля.

- Прорабатываем вопрос о регистрации к весне еще одного резидента, компании, которая будет переваливать и транспортировать грузы, - сообщил Милушкин. - Также в 2022 году мы должны привлечь резидента, который займется строительством каспийского транспортно-логистического центра. Это требование наших партнеров из Туркмении, Азербайджана, Ирана. Они заинтересованы в современных холодильных мощностях, сухих складах, чтобы можно было везти в Россию овощи, фрукты, рыбу, мясо, креветки. Эта система должна быть четко продумана, исходя из количества и видов планируемых к перевозке грузов, начиная от судов до оборудования площадок.

Тем временем дали о себе знать экономические последствия пандемии. В 2021 году ОЭЗ "Лотос" может покинуть азербайджанская "АТЕФ-Рус", планировавшая строить завод электротехнического оборудования: заявленные ею инвестиции 1,1 миллиарда рублей так и не были вложены. По словам Сергея Милушкина, это связано с экономическими сложностями в головной организации. Кроме того, есть претензии к российскому резиденту - компании "Свои", которая производила трубки капельного орошения из биоразлагаемых материалов, причем она уже вложила в свой бизнес в Астрахани около 500 миллионов рублей.

Есть основание полагать, что в скором времени компания выправит ситуацию, потому что завод построен, оснащен оборудованием, он выпускал продукцию и выходил с ней на рынок Туркменистана.

Согласно законодательству, если компания не соблюдает условия соглашения о реализации проекта на территории ОЭЗ, региональные власти по итогам очередной проверки вправе обратиться в суд с требованием о расторжении соглашения и взыскании с компании штрафа в размере, предусмотренном указанным соглашением. После официального судебного решения расторгается договор аренды земельного участка, на котором в дальнейшем могут разместиться другие резиденты.

Также по причине ковидных ограничений забуксовали проекты двух итальянских инвесторов: "Технологии XXI век" по производству абразивных материалов и компании "Навал дизайн международный", которая планировала изготавливать в ОЭЗ "Лотос" судовые панели. Но, по словам Сергея Милушкина, итальянские компании с начала нового года продолжат реализацию проектов. Кроме того, в портфеле ОЭЗ "Лотос" на 2022 год уже есть два бизнес-плана от новых резидентов, и еще минимум 4 компании приступают к написанию бизнес-планов.

- К сожалению, все экономические зоны сталкиваются с такими ситуациями, когда приходится прощаться с резидентами. Этот механизм четко прописан в законе и не является чем-то сверхъестественным. Да, неприятно, но бизнес - это живой организм. Если двух резидентов в новом году мы лишимся по не зависящим от нас причинам, мы должны будем привлечь вместо них еще две компании. То есть в 2022 мы приведем, к примеру, уже не 2 компании, а 4 или больше. Такие перспективы есть, - комментирует Милушкин.

Между тем в обеих зонах столкнулись с острой нехваткой специалистов, что тормозит развитие бизнеса.

- Резиденты создадут более 1,5 тысячи рабочих мест для инженеров, логистов, наладчиков оборудования, операторов, электросварщиков, трубопроводчиков и других, - сообщил Милушкин. - Предстоит глобальная работа по проектам подготовки кадров с колледжами и вузами, решается вопрос о социальной инфраструктуре. Так как обе экономические зоны находятся в отдалении от города, принято решение о строительстве возле них домов для работников и жителей соседних сел. Проект поддержан областным правительством, найден инвестор. Планируется, что в этом году начнется проектирование и в 2023-м - возведение двух новых поселков.

По его мнению, это должно мотивировать молодых астраханцев оставаться на родине, а не уезжать в крупные города. Астраханская область все активнее позиционируется как ключевая точка транспортного коридора "Север-Юг" с возможностью выхода на новые рынки, регион становится для инвесторов более привлекательным.

Мнение

Игорь Бабушкин, губернатор Астраханской области:

- Каспийский кластер должен стать мощным драйвером развития экономики и международного сотрудничества. Вместе с тем нужно расширять грузовые потоки и создавать инфраструктуру.Проведена большая предварительная работа, подготовлена нормативная база, все участники процесса готовы перейти к реализации проекта. Мы уверены, что благодаря сотрудничеству с зарубежными партнерами он будет успешно завершен.

Кстати

Выгоду от удобного расположения Каспия еще в XV веке оценил тверской купец Афанасий Никитин, первым проложив новый торговый маршрут по морю до Индии. Современники уже 20 лет хотят повторить этот путь, но не могут выстроить логистику. В результате основной европейский грузопоток идет в обход, через Персидский залив. Маршрут занимает 45 - 60 дней, тогда как по Каспию он в два раза короче, но из-за отсутствия инфраструктуры - дороже. У Прикаспия также огромные туристические перспективы. В декабре судозавод "Лотос" провел ходовые испытания круизного лайнера нового поколения "Петр Великий". На нем можно будет пройти по круговому маршруту с посещением портов всех пяти прикаспийских стран. Ожидается, что проект увеличит турпоток на миллион человек.