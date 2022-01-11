Названы размеры компенсаций пострадавшим от ночного пожара в Ялте

Новости

Две школьницы из Волгограда похитили 1,4 млн рублей и сбежали в горы 15:58
Путин сменил посла в Тунисе 15:51
Путешествие по Югре возглавило рейтинг туристического сервиса 15:34
Токаев утвердил новый состав правительства Казахстана 15:14
Захарова: Псаки неоднократно подставляла власти США своими заявлениями 15:07
В Югре продавца контрафактного алкоголя отправили под домашний арест 15:04
Мария Захарова высмеяла высказывание экс-главы МИД Польши о России 14:54
Путин обсудил с Совбезом тему приграничных районов РФ 14:53
Против оголившейся на фоне храма в Москве блогерши могут возбудить дело 14:28
Коронавирус заблокировал самый мобильный паспорт мира 14:27
Захарова: Эффективность миссии ОДКБ в Казахстане очевидна всему миру 14:23
"Локомотив" убрал Смолова из заявки на сезон 14:00
Молдавия попросила у "Газпрома" отсрочку выплаты за газ в январе 13:58
В России выявлено 126 штаммов гриппа 13:57
Польский эксперт объяснил, что скрывает НАТО за доктриной по сдерживанию России 13:51
В Кремле отреагировали на слова Лукашенко об Узбекистане 13:32
Заменить средство реабилитации инвалида стало проще 13:17
СМИ: В Москве госпитализирована телеведущая Кира Прошутинская 12:58
Путин посетит торжественное заседание к 300-летию прокуратуры 12:55
Названа причина смерти двукратного чемпиона ОИ Алябьева 12:51
"Кинопоиск" назвал самые популярные фильмы и сериалы первой недели года 12:45
Песков: Позиция Путина по индексации пенсий остается в силе 12:42
Песков: Спецслужбы РФ получают от коллег данные по ситуации в Казахстане 12:40
Актриса Елена Проклова находится в тяжелом состоянии 12:31
Китай заключил два долгосрочных контракта на покупку российского СПГ 12:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Бродячие собаки: Почему не удается защитить от них людей
Бродячие собаки: Почему не удается защитить от них людей
Какие законы вступают в силу в 2022 году
Какие законы вступают в силу в 2022 году
"Когда начались беспорядки, было страшно". Спецкор "РГ" - из Алма-Аты
"Когда начались беспорядки, было страшно". Спецкор "РГ" - из Алма-Аты
11.01.2022 15:39
Рубрика: Происшествия

Названы размеры компенсаций пострадавшим от ночного пожара в Ялте

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: Пресс-служба администрации Ялты Фото: Пресс-служба администрации Ялты
Фото: Пресс-служба администрации Ялты

Власти Ялты выплатят из местного бюджета компенсации владельцам квартир, пострадавших от произошедшего накануне вечером пожара в доме № 36 на улице Киевской. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

Фото: Пресс-служба администрации Ялты
В Ялте из-за пожара эвакуировали жильцов 47-квартирного дома

По ее словам, объем компенсации за полную утрату имущества - 150 тысяч рублей, частичную - 50 тысяч. Также по 10 тысяч рублей получит каждый жилец дома, зарегистрированный там. Мэр отметила, что готовит доклад главе республике для принятия решения о выделении жильцам дома дополнительной помощи.

- После завершения экспертиз будем думать, как восстанавливать пострадавшие квартиры, - призналась она.

Павленко пояснила, что левое крыло и первый этаж дома фактически не пострадали, в правом частично обрушилась кровля и первый этаж залит водой.

По данным МЧС, площадь пожара - 800 квадратных метров. Из 47 квартир пострадали 26. В пункт временного размещения (пансионат имени Чехова) отселили 12 человек, остальные разместились у родных и близких, уточнила глава городской администрации.

Сейчас дом частично отключен от коммуникаций и оцеплен Росгвардией и МВД для предотвращения случаев мародерства.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Мария Захарова высмеяла высказывание экс-главы МИД Польши о России
Песков: Позиция Путина по индексации пенсий остается в силе
СМИ: США дадут письменный ответ по предложениям о гарантиях на следующей неделе
Молдавия попросила у "Газпрома" отсрочку выплаты за газ в январе
ВОЗ: Более 50% европейцев заразятся "омикроном" за 6-8 недель
"РГ" публикует важные законы о долгах и обязательной эвакуации из зон ЧС
В суд можно зайти в режиме онлайн