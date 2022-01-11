Названы размеры компенсаций пострадавшим от ночного пожара в Ялте

Власти Ялты выплатят из местного бюджета компенсации владельцам квартир, пострадавших от произошедшего накануне вечером пожара в доме № 36 на улице Киевской. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

По ее словам, объем компенсации за полную утрату имущества - 150 тысяч рублей, частичную - 50 тысяч. Также по 10 тысяч рублей получит каждый жилец дома, зарегистрированный там. Мэр отметила, что готовит доклад главе республике для принятия решения о выделении жильцам дома дополнительной помощи.

- После завершения экспертиз будем думать, как восстанавливать пострадавшие квартиры, - призналась она.

Павленко пояснила, что левое крыло и первый этаж дома фактически не пострадали, в правом частично обрушилась кровля и первый этаж залит водой.

По данным МЧС, площадь пожара - 800 квадратных метров. Из 47 квартир пострадали 26. В пункт временного размещения (пансионат имени Чехова) отселили 12 человек, остальные разместились у родных и близких, уточнила глава городской администрации.

Сейчас дом частично отключен от коммуникаций и оцеплен Росгвардией и МВД для предотвращения случаев мародерства.