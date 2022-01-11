В Крым придут морозы до минус 14 градусов

Арктический холодный фронтальный раздел принесет на юг Европейской России и в Крым сильное похолодание, снегопады и ветер. Штормовое предупреждение распространило Главное управление МЧС по РК.

- 12 и 13 января в Крыму ожидаются временами снег, на дорогах гололедица, усиление северо-восточного ветра с переходом на северо-западный до 15-20 метров в секунду, 12 января порывы до 25-ти. Температура воздуха понизится ночью до 9-14 градусов мороза, днем - до трех-восьми мороза.

Положительной температура станет лишь в днем в пятницу - и то лишь до плюс трех градусов. Дальнейшее потепление в выходные дни будет очень плавным, а ночью столбик термометра будет по-прежнему в отрицательной зоне.

Как уточняет центр погоды "Фобос", морозы придут в Крым после аномально теплого начала года: средняя температура воздуха с начала января превышает норму в Симферополе на пять градусов.