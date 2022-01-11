В Курганской области простились с погибшим полицейским

В поселке Мишкино Курганской области простились с сотрудником патрульно-постовой службы полиции Денисом Михалевым, погибшим во время вооруженного нападения на экипаж ППС.

Напомним, трагедия случилась 8 января. В два часа ночи мужчина из нарезного ружья открыл стрельбу по полицейскому автомобилю УАЗ, находившемуся рядом с отделением полиции. В результате сержант полиции Михалев, которому в этом году исполнилось бы 27 лет, погиб на месте, а его коллега был ранен. Нападавшим оказался ранее судимый 44-летний местный житель. При задержании его ранили, впоследствии он скончался в больнице.

Денис Михалев служил в органах внутренних дел с мая 2020 года. По словам руководства и сослуживцев межмуниципального отдела МВД России "Юргамышский", это был высокопрофессиональный, ответственный, надежный сотрудник и товарищ, пример мужества и самоотверженности. У него остались жена и двое маленьких сыновей.

- Ценой своей жизни Денис Александрович защитил товарищей, дал возможность им спастись, вызвать подкрепление, - сказал во время прощания начальник управления МВД России по Курганской области генерал-майор полиции Дмитрий Свинов. - Мы сделаем все, чтобы поддержать его семью и детей, не только в эти скорбные дни, но и в дальнейшем. Память о нем навсегда останется в наших сердцах.

По словам Дмитрия Свинова, помимо предусмотренных законом социальных гарантий, семью погибшего курируют сотрудники подразделения по работе с личным составом. Семья полицейского в приоритетном порядке будет получать медицинское и санаторно-курортное обслуживание.

Соболезнования родным Дениса Михалева выразили полномочный представитель президента РФ в УрФО, главный федеральный инспектор по Курганской области, губернатор, руководители силовых структур и надзорных ведомств региона, руководители МВД России.

По факту нападения на полицейских возбуждено и расследуется уголовное дело.