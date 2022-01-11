Шойгу: Миротворцы ОДКБ завершат миссию в Казахстане после полной стабилизации ситуации

Коллективные миротворческие силы (КМС) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) завершат свою миссию в Казахстане после полной стабилизации обстановки в стране. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

"Выполнение задач Коллективными миротворческими силами будет осуществляться до полной стабилизации обстановки в Республике Казахстан, естественно, по решению руководства Республики Казахстан", - сказал Шойгу.

Он отметил, что на данный момент миротворческие силы ОДКБ "выполняют задачи по охране важных военных, государственных и социально значимых объектов на территории Казахстана".

Шойгу напомнил, что миротворческий контингент ОДКБ был полностью развернут на территории Казахстана 9 января. "В короткие сроки, всего за трое суток, самолетами ВКС России был переброшен личный состав и техника", - подчеркнул он. По словам главы российского военного ведомства, это стало возможным "благодаря высокой слаженности и оперативности действий вооруженных сил государств - членов ОДКБ, достигнутым в результате совместных учений, а также опыту, полученному в ходе развертывания российских войск в Сирии и миротворческого контингента в Нагорном Карабахе".