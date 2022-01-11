Токаев: Миссия ОДКБ завершена, вывод миротворцев начнется через 2 дня

Вывод миротворческого контингента ОДКБ из Казахстана начнется через два дня и займет не более десяти дней, сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

"Основная миссия миротворческих сил ОДКБ успешно завершена, через два дня начнется поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ", - сказал Токаев, добавив, что процесс вывода контингента займет не более десяти дней (цитата по РИА Новости).

Глава Казахстана заявил, что острая фаза контртеррористической операции в стране пройдена, обстановка во всех регионах стабильная. Он отметил, что попытка госпереворота в стране провалилась. При этом, по словам Токаева, не все правоохранители проявили верность своему долгу: в некоторых городах главы департаментов КНБ, имея достаточный боевой арсенал, покидали служебные здания и оставляли там оружие и секретные документы.

В ряде населенных пунктов Казахстана 2 января начались массовые беспорядки. Поводом стало повышение цен на сжиженный газ. Пострадали тысячи человек, есть погибшие. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился в ОДКБ за помощью. В страну был переброшен миротворческий контингент организации с целью стабилизации и нормализации обстановки в республике.