Токаев: Попытки госпереворота в Казахстане провалились

Попытки государственного переворота в Казахстане провалились. Об этом, выступая в нижней палате парламента, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

- Вместе, как единая нация, мы отстояли Алма-Ату и другие областные центры. В кратчайшие сроки они будут восстановлены, - подчеркнул он.

Говоря о произошедшем, Токаев также отметил, что план атаки на Казахстан был комплексным - он включал в себя целый ряд различных аспектов - военный, политический, идеологический, дезинформационный и другие.

- Над подготовкой захвата власти работали профессионалы, - цитирует его слова ТАСС. Глава государства отметил, что боевики намеревались захватить власть в Казахстане.

Во время выступления он также заявил о том, что миссия ОДКБ завершена, вывод миротворцев начнется через 2 дня.