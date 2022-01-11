В Алма-Ате число задержанных участников беспорядков превысило 1,2 тысячи

Правоохранительные органы Казахстана задержали в Алма-Ате 1237 участников террористических атак, мародерских нападений и других преступлений во время погромов. Такую информацию 11 января распространила комендатура Алма-Аты.

Отмечается, что изъяты 31 единица огнестрельного оружия и более 1,4 тысячи боеприпасов, передает ТАСС. По данным комендатуры, от бандитских группировок зачищены участки Ауэзовского, Алатауского и Медеуского районов, микрорайон "Ожет" и жилой массив, прилегающий к международному аэропорту Алма-Аты.

Накануне в МВД республики сообщали, что общее число задержанных в связи с беспорядками в Казахстане составило почти 8 тысяч человек. Ущерб, по данным властей, может достигать 2-3 миллиардов долларов.

Напомним, в начале января в Казахстане начались митинги против повышения цен на автомобильный газ, которые переросли в беспорядки. Власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.