В Доме музыки открывается Московский Рождественский фестиваль

11 января в международном Доме музыки в Москве откроется XII Московский Рождественский фестиваль. Слушателей ждут выступления Национального филармонического оркестра России (НФОР), Московского Синодального хора и солистов ведущих столичных театров. По благословлению патриарха фестиваль проводится ежегодно.

- Торжественное открытие XII Московского Рождественского фестиваля духовной музыки состоится в Светлановском зале ММДМ, - сообщила пресс-служба Дома музыки. - Программу из сочинений Римского-Корсакова, Хиндемита и Сен-Санса представят Московский Синодальный хор, Национальный филармонический оркестр России, солисты Большого театра и театра "Новая опера". За дирижерский пульт встанет Арсентий Ткаченко.

В открытии фестиваля уже традиционно примет участие митрополит Волоколамский Иларион, который вместе с народным артистом СССР Владимиром Спиваковым является его художественным руководителем.

- В непростой период, когда мы переживаем страшный вызов пандемии и всем приходится искать новые формы общения, редкие очные концерты столь ценны и важны, - цитирует пресс-служба слова митрополита Илариона, поблагодарившего в своем приветствии фестиваля Владимира Спивакова за его труды по укреплению в современном мире столь необходимых отзывчивости и доверия в сердцах людей.

- Даже у людей, далеких от религии, есть в душе пространство для религиозного чувства, - подчеркнул в своем приветствии фестиваля Владимир Спиваков. - Именно оно двигало композиторами во все времена, и так будет продолжаться, пока существует мир.

Фестиваль будет проходить по 23 января. На нем ожидается концерт в честь 800-летия со дня рождения Александра Невского. А органист Кельнского собора в Германии Винфрид Бениг исполнит сочинения Иоганна Себастьяна Баха. Выступит также хор Московского Сретенского монастыря. На закрытии фестиваля НФОР и Академический большой хор "Мастера хорового пения" под управлением маэстро Спивакова исполнят "Реквием" Луиджи Керубини, посвященный памяти Людовика XVI.