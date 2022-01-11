В Роспотребнадзоре сообщили о снижении заболеваемости гриппом и ОРВИ

В России за первую неделю нового года (с 3 по 9 января) снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ по сравнению с предыдущими семью днями. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Число субъектов с превышением эпидемических порогов по совокупному населению уменьшилось, что обусловлено школьными каникулами и нерабочими днями в новогодние праздники", - цитирует РИА Новости сообщение. Эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 20 регионах России преимущественно за счет взрослых и подростков.

В ведомстве также отметили, что прививочная кампания против гриппа в России почти завершилась. Вакцинированы более 68 миллионов человек - это около 46,6% населения страны.

Ранее заместитель директора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии (Роспотребнадзор) Татьяна Руженцова рассказала о симптомах флурона - одновременного заражения гриппом и коронавирусом. При гриппе высокая температура, ломота и головная боль обычно проявляются очень быстро, а при COVID-19 - наоборот. Однако они могут возникнуть и одновременно - если человек заразится гриппом в инкубационном периоде коронавируса.