В России зарегистрирована тест-система для выявления "омикрона"

Росздравнадзор зарегистрировал первую в России тест-систему, способную выявлять штамм коронавируса "омикрон". Разработка принадлежит специалистам Федерального медико-биологического агентства. Об этом сообщила пресс-служба ФМБА.

Уточняется, что набор регентов позволяет с высокой чувствительностью выявлять варианты "омикрон" и "дельта" всего за полтора часа. Тест-система предназначена для использования в клинической лабораторной диагностике. "Это уникальное медицинское изделие позволит наладить в России мониторинг за циркуляцией новой разновидности вируса SARS-CoV-2 - "омикрон", что, в свою очередь, даст возможность улучшить проведение противоэпидемических и клинических мероприятий", - цитирует пресс-служба слова заместителя директора ЦСП ФМБА России Германа Шипулина.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко опроверг легкое течение ковида при заражении "омикроном". Он сослался на своих зарубежных коллег, заметив, что реанимационные отделения в ковид-госпиталях за рубежом по-прежнему заполнены.