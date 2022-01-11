В Сети высмеяли женщину-водителя, растерявшуюся на паркинге

Это коротенькое видео стало вирусным в странах Юго-Восточной Азии и изрядно повеселило миллионы автомобилистов-мужчин, убежденных, что женщине в принципе за рулем не место. Собранность и решительность, быстрая реакция и хороший глазомер - разве всё это есть у женщины на этом видео? Не похоже...

Перед нами небольшая автостоянка в китайском городе Шэньчжэнь (провинция Гуандун). Владелица красного хэтчбэка - похоже, что водитель-новичок - растерянно стоит перед свободным парковочным местом и судорожно пытается сообразить, втиснется ли туда ее легковушка.

На всякий случай она достает из сумочки предусмотрительно припасенную портновскую рулетку и измеряет ширину своего автомобиля. Сколько раз в день ей приходится так делать?

Сотни язвительных комментариев отпустили в ее адрес сетевые шутники, высмеяв буквально всё: явно не дешевую машину героини видео и ее наряд, ее рулетку и ее беспомощность. И зря, кажется, высмеяли. Забыли, как сами, будучи "чайниками", терялись на кольцевых развязках, путали педали на паркинге и забывали про стояночный тормоз? Забыли.