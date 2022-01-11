Владимир Путин поздравил Константина Хабенского с 50-летием

Художественный руководитель Московского Художественного театра имени А.П.Чехова, народный артист России Константин Хабенский отмечает 50-летие. С юбилеем его поздравил президент России Владимир Путин.

В своей телеграмме глава государства отметил, что Хабенский состоялся и как актер, и как самобытный и талантливый режиссер. Также президент отметил благотворительную деятельность артиста - "большую, идущую от сердца работу, направленную на реализацию благотворительных проектов, поддержку тех, кто нуждается в заботе и помощи".

За плечами Хабенского - десятки киноролей в популярных фильмах и сериалах, в том числе "Убойная сила", "Ночной Дозор" и "Дневной дозор", "Адмиралъ", "Географ глобус пропил", "Время первых" и многих других.

В конце прошлого года на российские экраны вышел фильм "Чемпион мира", в котором сегодняшний юбиляр сыграл роль шахматиста Виктора Корчного.