Захарова: РФ готова к дальнейшей работе с США по вопросам гарантий безопасности

Москва готова к дальнейшей работе с Вашингтоном по вопросам гарантий безопасности. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в эфире YouTube-канала "Соловьев Live" итоги российско-американских переговоров по гарантиям безопасности, которые прошли накануне в Женеве.

- Мы исходим из того - и по моему, это очевидно, - что сложные вопросы... вызывающие, мягко говоря, разногласия, все равно имеют шанс и должны иметь шанс на профессиональный, конструктивный, деловой разговор, - цитирует ее слова ТАСС. Она подчеркнула, что Москва показала соответствующий настрой.

Ранее глава делегации РФ в Женеве Сергей Рябков, в свою очередь, посчитал проведенные переговоры с США полезными. По его словам, стороны смогли обсудить вопросы, которые раньше существовали незримо. "Вещи названы своими именами, и это оказывает оздоровительный эффект на отношения с Западом", - отметил дипломат.