"Закусить бровку": Главные ошибки вождения на заснеженных трассах

Сочетание гололеда и метели дает наиболее сложную дорожную обстановку. Тем не менее, некоторые водители даже при таких опасных условиях выезжают на встречку, пытаясь обогнать грузовик или другую машину.

Для того, чтобы обезопасить себя и других на заснеженной трассе, нужно стараться не допускать ошибок вождения. Обгон бывает не прихотью водителя, а необходимостью, но совершать этот маневр нужно правильно.

Проблема в том, что на заснеженных участках автомобиль местами перестает слушаться руля. Колеса начинают проскальзывать, а автомобиль реагирует на команды с задержкой, пишет aif.ru. Если во время обгона слишком сильно прижаться к идущей впереди машине, а затем спешно выехать на встречку, то можно потерять устойчивость и вылететь к обочине.

У обочины зимой скапливаются сугробы. Когда автомобиль угодит в снежную кашу левыми колесами, то возникнет разворачивающий момент, сугроб будто начнет засасывать автомобиль. В народе этот эффект называется "закусывание бровки", в данном случае "бровка" - это борозда на поверхности земли.

Если водитель сразу начнет тормозить, то автомобиль без ABS может закрутиться волчком. А это уже максимальный риск ДТП.

Другая опасность - начать выкручивать руль, чтобы вывести автомобиль из сугроба. Но если учесть, что колеса встали плугом, то есть вероятность выехать не на дорогу, а прямиком в другую машину.

Если случилось "закусывание бровки", то нужно сделать следующее. Вернуться на дорогу поможет сочетание легкого торможения с последующим добавлением газа. Торможение даст небольшой разворот, а тяга на передних колесах обеспечит свободы от снежного плена.

С заднеприводным автомобилем ситуация сложнее. Из-за смещенного центра тяжести при добавлении газа машина может еще сильнее зарыться в сугроб. Правильным будет плавно притормаживать и аккуратно, без резких движений, выводить рулем машину на дорогу без газа.

Еще одна опасность снежной трассы - нанос между встречными полосами движения. Его нужно преодолевать плавно, без рывков. Если автомобиль ведет себя неуверенно и нечетко, значит он потерял сцепление с дорогой. Тогда нужно уменьшить газ или убрать его совсем. Благодаря тормозящему моменту машина просядет и прижмется к дороге.

Когда автомобиль преодолеет нанос и обгонит впереди идущий транспорт, то нужно будет совершить самый опасный маневр - вернуться на свою полосу через тот же снежный барьер. Для этого нужно опередить обгоняемую машину хотя бы метров на 50, чтобы иметь запас для этого маневра.

Возвращаться в свою полосу нужно на ровном газу или без газа вовсе. Когда автомобиль преодолеет нанос, можно будет вновь разгоняться. Если попытаться прорваться через снежную кашу с ускорением, то колеса могут сорваться в пробуксовку, автомобиль поведет. Если водитель попытается скорректировать траекторию с помощью руля, то это лишь усилит дестабилизацию и повысит вероятность ДТП.

Практиковать обгон на заснеженных трассах можно лишь в случае большой необходимости. Для этого опасного маневра зимой потребуется гораздо больше времени и пространства, чем в теплое время года.