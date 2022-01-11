Замглавы центра Гамалеи о вакцинации Путина: Ощущал ответственность, пациент внимательный

Замглавы центра Гамалеи Денис Логунов рассказал о вакцинации президента России Владимира Путина.

- Состоялась беседа, разговор, почему так нужно делать, почему это интересно, то есть не только перед камерами, но и так, вживую разговор был, - цитирует слова специалиста РИА Новости. По словам Логунова, перед процедурой он ощущал ответственность.

В эфире Youtube-канала "Соловьев Live" Денис Логунов рассказал, что перед вакцинацией президент России задавал вопросы, к иммунизации он отнесся абсолютно серьезно. Замглавы центра Гамалеи назвал президента внимательным пациентом.

В ноябре Владимир Путин получил жидкую назальную вакцину от коронавируса. В ходе встречи с замглавы Центра им. Гамалеи Денисом Логуновым он заявил о готовности испытать на себе экспериментальный препарат.