Западные СМИ расценивают переговоры в Женеве как успех России

Многие западные издания расценили российско-американские переговоры по гарантиям безопасности, которые прошли в Женеве 10 января, как "победу Кремля".

В частности, американская газета The New York Times считает, что "даже без американских уступок состоявшиеся в понедельник переговоры являются своего рода победой для Кремля, так как на первый план выведен вопрос о расширении НАТО".

А в колонке политолога Стивена Сабо, написанной для издания National Interest, даже сказано, что следом за переговорами может случиться "международное признание суверенитета Москвы над Крымом". Кроме того, США и их западные партнеры, по мнению Сабо, могут предложить российскому правительству вдвоем гарантировать нейтралитет Украины.

"Ястреб" Крис Миллер в публикации в журнале Foreign Policy пишет, что Россию не удалось запугать нынешними санкциями, и что администрации Байдена, если она хочет, чтобы вся политика ограничений не оказалась провальной, надо вводить более жесткие меры.

При этом британские СМИ оказались сдержаннее американских в своих оценках. Например, газета Daily Express считает, что серьезных прорывов в Женеве не было, и можно говорить лишь о продолжении усилий по снижению напряженности. А The Times предупреждает, что ожидать каких-то быстрых соглашений не стоит.