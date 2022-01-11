Заволжский моторный завод снял с производства легендарный двигатель V8

Заволжский моторный завод (входит в холдинг Sollers) полностью снял с производства устаревшие двигатели семейства V8 - последний экземпляр собран 29 декабря, возобновлять выпуск не планируют. Линейка V8 последние годы состояла из бензинового ЗМЗ-523 и битопливного ЗМЗ-524 (бензин + пропан-бутан).

ЗМЗ V8 имеет объем 4,67 л, диаметр цилиндра - 92 мм и ход поршня - 88 мм, блок цилиндров отлит из легких сплавов на основе алюминия, но гильзы у него чугунные. В бензиновой версии мотор развивает 124 л.с. мощности и 298 Нм крутящего момента, в битопливной - 138 л.с. и 314 Нм.

ЗМЗ-523/524 представляют собой глубоко модернизированную версию двигателя ЗМЗ-53, пошедшего в производство в 1963 году, то есть этот мотор застал еще те времена, когда в СССР правил Никита Хрущев.

Пик производства ЗМЗ V8 пришелся на 1988-й - в тот год сделали 296 481 мотор.

Их устанавливали на грузовики ГАЗ-53, ГАЗ-66 и ГАЗ-3307, автобусы ПАЗ и КАвЗ, вездеходы ЗЗГТ и др.

Падение производства ЗМЗ V8 началось в 1994 году, когда на рынке на первый план вместо грузовиков ГАЗ-53/3307 вышли автомобили "ГАЗель" с 4-цилиндровым двигателем ЗМЗ-4026.10. Второе крупное падение случилось в 2009-м, когда ГАЗ прекратил устанавливать такие моторы на свои среднетоннажники.

В последние годы ЗМЗ V8 монтировали только на автобусы ПАЗ, а также выпускали в виде запчастей для вторичного рынка.

За весь 2021 год собрали лишь 7607 таких моторов. Всего за 58 лет производства данного двигателя была собрана 6 531 101 штука.

Занимавшийся сборкой этого двигателя персонал перенаправят на выпуск основного продукта ЗМЗ - 4-цилиндрового 2,7-литрового мотора ЗМЗ-409, который устанавливают на внедорожники УАЗ (Ульяновский автозавод также входит в Sollers).