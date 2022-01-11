Жизнь и смерть последних русских императоров без догадок и домыслов

Жизнь и деяния русских царей всегда были окутаны ореолом тайны, а потому рождали многочисленные мифы. Некоторые из них настолько укоренились в общественном сознании, что, несмотря на столетия, отделяющие нас от событий, их породивших, и неоднократные разоблачения, широко тиражируются до сих пор. И не только неразборчивыми СМИ и недобросовестными авторами, но и, увы, составителями учебных пособий и энциклопедий.

Миф об Александре I

Сюжет. 19 ноября 1825 года в Таганроге император инсценировал свою смерть и почти 40 лет вел жизнь скитальца и отшельника под вымышленным именем Федора Кузьмича.

Преамбула. Во второй половине 1830-х годов из Сибири поползли слухи о загадочном ссыльнопоселенце: статном, голубоглазом старике с благородными чертами и манерами, хорошо образованном и подозрительно осведомленном о жизни высшего света. Скиталец назывался Федором Кузьмичом, на вопросы о своем прошлом отвечал уклончиво, вел душеспасительные беседы, за пищу и кров учил сельских детишек грамоте. Наконец, в 1858 году поселился в Томске у купца С.Ф. Хромова, где и скончался в 1864 году в возрасте 87 лет.

Кончина Александра I в Таганроге 19 ноября 1825 года. Гравюра А. Афанасьева. 1820-е гг.

Собственно, Хромов и начал "пиар-кампанию": в 1880-е составил "Жизнеописание", в котором доказывал, что сибирский старец и Александр I - одно лицо. И отвез рукопись в столицу. Публикация вызвала шквал заметок в печати, привлекла внимание историков. В XX веке старый миф был подкреплен новым: якобы в 1921 году большевики грабили усыпальницу Петропавловского собора и обнаружили, что гроб Александра I пуст.

Догадки. В последние годы жизни Александр был мрачен, искал уединения и даже поговаривал о желании оставить престол. Внезапная смерть еще достаточно молодого (47 лет) и отличавшегося крепким здоровьем императора вдали от столицы, а также похороны в закрытом гробу почти четыре месяца спустя не могли не поселить сомнений в народе. Так что слухи о появлении в Сибири "императора" легли на подготовленную почву.

Факты. Федор Кузьмич Кузьмин был реальной и весьма заметной в Сибири фигурой - после кончины старца на его могиле возвели часовню, а в 1984 году причислили к лику святых. Однако и смерть Александра в Таганроге - исторический факт: он умирал в окружении большой свиты, которая присутствовала и на отпевании, совершить "подлог" было просто невозможно. Кроме того, сохранился подлинный протокол вскрытия тела императора, подписанный лейб-медиком Я.В. Виллие.

Могила Федора Кузьмича. Фотография конца XIX века.

Миф о Николае I

Сюжет. Император не смог пережить поражения в Крымской войне и, чтобы не подписывать позорный мир, принял яд.

В. Тимм. Изображение умершего императора Николая I в его кабинете в Зимнем дворце. 1855 год.

Преамбула. Слух об отравлении пополз сразу после кончины императора. Как писал Н. Добролюбов, "слух этот произвел различное впечатление: одни радовались, другие удивлялись, третьи говорили, что так и должно быть - поделом ему, мошеннику. Но особенно замечательно, как сильно принялось это мнение в народе, который верует, что русский царь и не может умереть естественно, что никто из них своей смертью не умер"1. Окончательно миф оформился в 1859 году, когда А. Герцен в "Колоколе" авторитетно заявил, что императору "помог уйти" лейб-медик Мартин Мандт.

Позднее эта версия получила "доказательства", впрочем, весьма сомнительного свойства. В 1914 году "Голос минувшего" опубликовал воспоминания внука директора Медицинского департамента и начальника Медико-хирургической академии В.В. Пеликана, которому Мандт якобы поведал о страстном желании Николая покончить с собой. Совсем уж фантастическую осведомленность показал адъютант Александра II И.Ф. Савицкий. В мемуарах он передал такой рассказ Мандта:

"После получения депеши о поражении под Евпаторией вызвал меня к себе Николай I и заявил: "Был ты мне всегда преданным, и потому хочу с тобою говорить доверительно - ход войны раскрыл ошибочность всей моей внешней политики, но я не имею ни сил, ни желания измениться и пойти иной дорогой, это противоречило бы моим убеждениям. Пусть мой сын после моей смерти совершит этот поворот. Ему это сделать будет легче, столковавшись с неприятелем. Дай мне яд, который бы позволил расстаться с жизнью без лишних страданий, достаточно быстро, но не внезапно (чтобы не вызвать кривотолков)"2.

Догадки. Николай I был в прекрасной физической форме, к гриппу отнесся весьма легкомысленно, переносил болезнь на ногах, поэтому еще 9 февраля его видели в манеже и у великой княгини Елены Павловны. Тем неожиданнее была кончина императора. Подозрения усилила поспешность похорон: тело предали земле не через два месяца, как обычно, а через полтора: стали поговаривать, что из-за действия яда не получилось как следует забальзамировать тело.

Факты. В это время в Петербурге действительно была зафиксирована эпидемия гриппа. По камер-фурьерским журналам была точно установлена продолжительность болезни императора - более трех недель: с 27 января по 17 февраля. Так что его смерть не была ни внезапной, ни скоропостижной. В 2009 году были обнаружены протоколы вскрытия, подтвердившие смерть от пневмонии3. Похороны же состоялись раньше из-за неудачной попытки применить новый способ бальзамирования, а вовсе не из-за воздействия яда. Миф о самоубийстве не выдерживает критики еще и потому, что Николай I был человеком глубоко верующим, и трудно представить, чтобы он из слабости совершил смертный грех.

Чек на покупку Аляски.

Миф об Александре II

Сюжет. Император не продавал Северо-Американским Соединенным Штатам Аляску, а лишь сдал в аренду на 99 (или 100) лет. Полученное же за сделку американское золото при перевозке потонуло в Балтийском море.

Преамбула. Вероятнее всего, миф родился в годы холодной войны. В конце 1960-х, когда подошел срок "окончания аренды", стали муссироваться фантастические слухи: будто бы В.И. Ленин передал документы, подтверждающие право России на Аляску, руководству США в обмен на снятие экономической блокады; будто бы за тот же отказ от претензий на Аляску Сталин получил контроль над Восточной Европой после Второй мировой войны; и, наконец, будто бы Аляска осталась в составе США в счет так и не оплаченного Советами долга по ленд-лизу.

Догадки. Пищей для позднейших толков могла стать сама формулировка соглашения. "Конвенция об уступке США российских североамериканских колоний" была составлена на французском - в то время официальном языке русской дипломатии, и английском языках, и в обоих текстах употреблялись слова "ceder" (фр.) и "cede" (англ.) - "уступить", "передать". "Уступка", означавшая не что иное, как возмездную передачу территории - то есть процедуру купли-продажи, возбудила подозрение. А не имело ли "ceder" временный характер? Что "уступала" Российская империя контрагенту? Уж не аренду ли предполагала загадочная конвенция на двух иностранных языках?..

Факты. Перевод конвенции был издан в Полном собрании законов Российской империи за 1867 год, а ее оригинал вместе с американской ратификационной грамотой, Инструкцией по вопросам передачи российских колоний США, Актом передачи уступленной территории и другими сопроводительными документами, вопреки расхожим мифам, до сих пор хранится в Архиве внешней политики Российской империи. Эти документы исключают двусмысленную трактовку: Россия передавала США право собственности на все земли и объекты, кроме православных храмов, остававшихся собственностью РПЦ. Аляска была продана насовсем.

Доподлинно известно, что и золото не утонуло, а было использовано на насущные нужды империи ("Родина" писала об этом в N 4, 2017): "За уступленные Северо-Американским Штатам российские владения в Северной Америке поступило от означенных Штатов 11 362 481 руб. 94 коп. Из числа 11 362 481 руб. 94 коп. израсходовано за границею на покупку принадлежностей для железных дорог: Курско-Киевской, Рязанско-Козловской, Московско-Рязанской и др. 10 972 238 руб. 4 коп. Остальные же 390 243 руб. 90 коп. поступили наличными деньгами"4.

Н. Каразин. Александр III с семьей на месте железнодорожной катастрофы. 1888 год.

Миф об Александре III

Сюжет. При крушении царского поезда 17 октября 1888 года у станции Борки под Харьковом Александр III держал крышу вагона, пока его семья и слуги выбирались из-под обломков.

Преамбула. Слух разнесся сразу после известия о катастрофе. В источниках личного происхождения этот миф был зафиксирован значительно позже, в начале XX века. Так, в воспоминаниях С.Ю. Витте история с крышей уже преподносится как непреложный факт: "Вся крыша столового вагона упала на императора, и он, только благодаря своей гигантской силе, удержал эту крышу на своей спине"5.

Догадки. Крушение в Борках взбудоражило империю. Чудесное избавление императорской семьи от неминуемой гибели обрастало невероятными подробностями. Недюжинная сила государя всегда была притчей во языцех: Александр II мог руками порвать колоду карт и согнуть пальцами монету, поэтому неудивительно, что молва приписала императору подвиги, достойные Геракла.

Факты. В свидетельствах очевидцев богатырскому подвигу императора места нет. Александр III записал в этот день: "Бог чудом спас нас всех от неминуемой смерти. Страшный, печальный и радостный день. 21 убитый и 36 раненых! Милый, добрый и верный мой Камчатка (собака-лайка - Авт.) тоже убит!"6 Но, может, царь о своей роли скромно умолчал? Две недели спустя Мария Федоровна очень подробно описала картину произошедшего в письме брату, греческому королю Георгу I: "Все падало и трещало как в Судный день. В последнюю секунду я видела еще Сашу, который находился напротив меня за узким столом и который затем рухнул вниз вместе с обрушившимся столом... Саша сильно защемил ногу, да так, что ее удалось вытащить не сразу, а только через некоторое время. Потом он несколько дней хромал, и нога его была совершенно черная от бедра до колена"7.

Позже, в разговоре с государственным секретарем А.А. Половцовым императрица подчеркнула, что государь и цесаревич выкарабкались из-под обломков вагона последними. Министр путей сообщения К.Н. Посьет, бывший в вагоне при крушении, рассказывал, что государь оказался под грудой обломков и смог подняться лишь с его помощью.

Отречение императора Николая II в ночь на 3 марта 1917 года. Фото: РИА Новости

Миф о Николае II

Сюжет. Последний император отрекся от престола на железнодорожной станции Дно Порховского уезда Псковской губернии.

Преамбула. Миф возник сразу после отречения. В дневнике З. Гиппиус за 2 марта читаем: "Вести, определенные: Николай подписал отречение на станции Дно в пользу Алексея, регентом Михаил Александрович"8. В 1923 году М.А. Булгаков укоренил этот миф, вложив в уста героя "Белой гвардии" Алексея Турбина слова: "Ему никогда, никогда не простится его отречение на станции Дно". О жизнеспособности мифа говорит и то, что в 2007 году к 90-летию отречения царя Русская православная церковь установила на этой станции четырехметровый поклонный крест. А в 2021 году это утверждение можно встретить даже на страницах учебника: "2 марта царский поезд задержан революционными солдатами на станции Дно. После консультации с командующими фронтами в ночь со 2 на 3 марта Николай II подписал манифест об отречении от престола"9.

Догадки. Императорский поезд по пути из Ставки (Могилев) в Царское Село поменял направление и 1 марта на несколько часов задержался на станции Дно, так как здесь Николая II ждала телеграмма от председателя Государственной думы М.В. Родзянко: "Станция Дно.

Его Императорскому Величеству. Сейчас экстренным поездом выезжаю на ст. Дно для доклада Вам, государь, о положении дел и необходимых мерах для спасения России. Убедительно прошу дождаться моего приезда, ибо дорога каждая минута"10. Вероятно, это промедление и стало пищей для мифа.

Факты. Прождав какое-то время, Николай II принял решение двигаться дальше - в Псков, где располагался штаб Северного фронта. Около 19.00 царский поезд уже стоял на платформе. Именно здесь следующим вечером (а формально - в 15.00) 2 марта император подписал акт об отречении от престола и "в час ночи уехал из Пскова с тяжелым чувством пережитого"11. Текст отречения был опубликован как высочайший манифест, и в нем четко указано место принятия - город Псков.

1. Добролюбов Н.А. Статьи, рецензии, исторические работы/ ПСС в 10 т. Т. 1. Апрель 1853 - июль 1857 гг. С. 124.

2. Соловьев П.К. "Евпатория в легких. К загадке смерти Николая I" // Вопросы истории. N 9. 2008. С. 109-121.

3. Молин Ю.А., Воронцов Г.А. Смерть Николая I: самоубийство, которого не было// История Петербурга. N 3. 2012. С. 78.

4. Петров А., Савельев В. Как продавали Аляску// Родина N 4. 2017.

5. Витте С.Ю. Воспоминания. Ч. 1. 1849-1894 г. М., 2021. С. 148.

6. Хрусталев В.М. Тайны на крови. Триумф и трагедии Дома Романовых. М., 2014. С. 11.

7. Кудрина Ю. В. Императрица Мария Федоровна. 1847-1928. М., 2000. С. 53

8. Гиппиус З.Н. Дневники. М., 2017. С. 139.

9. Князев Е. История России. Вторая половина XIX - начало ХХ века, 2-е изд., испр. и доп. Учебник для СПО. М. 2021. С. 290.

10. Мельгунов С.П. Мартовские дни 1917 года. М., 2006. С. 129-130.