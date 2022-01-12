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Алексей Воробьев рассказал, как инсульт изменил его жизнь

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    12.01.2022, 12:46
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Известный певец и актёр Алексей Воробьёв рассказал о последствиях инсульта, который он перенёс после ДТП в США в 2013 году.

По словам артиста, произошедшее сильно повлияло на его жизнь: "Думая, что я никогда не смогу вернуться на сцену, я стал искать место по другую сторону камеры, начал писать сценарии, снимать как режиссер, научился монтировать. Только когда я физически не мог выходить в кадр, я освоил всю закадровую работу", - пояснил в интервью журналу OK! Воробьёв.

В результате он снял первый короткометражный фильм, "который был отмечен на многих фестивалях".

"Я понимал, что той жизни, которая была до инсульта, у меня больше нет и не будет, но это открывало мне что-то новое, жизнь расширялась, возможностей творческой реализации становилось всё больше", - отметил Воробьёв.

Напомним, Воробьёв успешно вернулся к актёрской деятельности, в том числе - за океаном. В частности, он снялся в сериале Netflix "Космические войска", уже продлённые на второй сезон.

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