АвтоВАЗ отчитался о продажах в 2021 году

Автоваз подвел итоги 2021 года, а также рассказал о планах на 2022 год. Несмотря на кризис с микрочипами, компании удалось увеличить продажи в России. Две модели бренда - Lada Vesta и Lada Granta - стали самыми популярными на отечественном рынке. Кроме того, марка официально подтвердила выход новой Vesta.

Самой популярной у россиян в 2021 году стала Lada Vesta SW в версии универсал. Фото: Владимир Гердо/ ТАСС

Для автомобилистов 2021 год запомнится тотальным дефицитом и небывалым ростом цен. Но это не помешало АвтоВАЗу увеличить продажи на 2,1% - до 350 714 машин. Российская марка по-прежнему бренд N 1 в нашей стране - доля компании составляет 22%. Главное достижение компании в минувшем году - четыре модели вошли в топ-10 продаж: Vesta стала лидером, Granta на второй строчке, семейство Lada Niva на шестом месте, а Largus замыкает десятку.

Если говорить о цифрах, то россияне купили 113 698 экземпляров Lada Vesta. 48% продаж приходится на версии SW (универсалы). Стоит также отметить, что продажи битопливных седанов Vesta CNG увеличились на 65% и составили 2919 единиц.

Granta разошлась тиражом в 111 430 штук. На продажах этой модели существенно отразился кризис микрочипов. В прошлом году автомобиль получил модернизированный двигатель 1,6 литра, мультимедиа Enjoy Pro и систему Lada Connect.

Третий результат показал Largus - реализовано 10 573 фургона (-10%) и 39 541 пассажирский универсал (+7%). В то же время семейство Lada Niva было продано в количестве 51 242 штук. Из этой суммы - 25 827 экземпляров Niva Legend и 25 415 автомобилей Niva Travel.

АвтоВАЗ экспортирует свою продукцию в 17 стран. В прошлом году было продано за границей 35,5 тысячи авто (+9,4%). Основные рынки - Беларусь, Азербайджан и Казахстан. Началась локальная сборка в Узбекистане, появился новый импортер в Армении.

По словам ведущего эксперта УК "Финам Менеджмент" Дмитрия Баранова, сегодня АвтоВАЗ - это классический мировой автопроизводитель, который уверенно конкурирует с другими компаниями, и сместить его с первого места по продажам в России будет непросто. "Удивляться не стоит, ведь это уже совершенно другая компания, чем несколько десятилетий назад. У нее иностранные акционеры и топ-менеджеры, разработана и осуществляется новая стратегия, проведена масштабная модернизация, выросло качество продукции, реализованы непрофильные активы. Компания регулярно обновляет модельный ряд, действует на многих рынках, ее продукцию отлично знают в мире", - отмечает эксперт.

Четыре модели АвтоВАЗа в минувшем году вошли в топ-10 самых продаваемых марок в России

Вместе с тем, по его словам, АвтоВАЗу не следует отказываться от планов по выпуску новых моделей, поскольку конкуренция на рынке не ослабевает. "Если компания при этом обеспечит высочайшее качество продукции, сделает интересным дизайн, обеспечит отличные характеристики своих машин, то она сохранит и даже может увеличить число своих покупателей, и выросшая стоимость не испугает их, тем более что дефицит новых автомобилей сохраняется", - добавляет Баранов.

Впрочем, АвтоВАЗ и не собирается останавливать обновление модельного ряда. В 2022 году главной премьерой станет выход новой Lada Vesta, об этом рассказал вице-президент марки по продажам и маркетингу Оливье Морне. Это произойдет в середине года, чуть позже на рынке появятся и спортивные версии модели.

Гендиректор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль уверен, что новая Vesta также будет пользоваться популярностью. Серийное производство новой Lada Vesta на заводе "Лада Ижевск" должно стартовать весной. Снаружи Vesta будет отличаться от нынешней версии измененным оформлением передней и задней частей кузова, другими фарами (в топ-версии они светодиодные) и фонарями, бамперами и решеткой радиатора. В салоне ожидается полностью новая передняя панель с вертикальным экраном медиасистемы. В техническом плане изменений не предвидится.

Тем временем

Российский автопром по итогам 2021 года продемонстировал рост основных показателей. По словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, сохранить положительную динамику помогли меры стимулирования локализации и поддержки спроса на произведенные в России автомобили. "По предварительным данным, за 2021 год производство автомобилей в РФ превысило 1,5 млн штук, что на 10% больше показателя 2020 года. В частности, рост производства в сегменте легковых автомобилей составил порядка 8%", - отметил министр. Продажи новых автомобилей в прошлом году выросли более чем на 6%, до 1,8 млн штук.

Ранее глава минпромторга заявил, что на поддержку спроса - льготные автокредиты, лизинг (в том числе электромобилей) и субсидии на покупку автомобилей на газомоторном топливе - в бюджете заложено 20 млрд рублей. Правительство включило электромобили в программы льготного лизинга и автокредитования в начале января. Скидка на покупку легкового электромобиля составит до 25%, но не более 625 тысяч рублей. Расширены правила субсидирования льготного автокредитования: скидка до 25% будет распространяться и на электромобили. Власти также расширили список категорий граждан, которые могут претендовать на льготные автокредиты: туда вошли работники образования.

Подготовил Михаил Загайнов