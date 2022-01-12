АвтоВАЗ в 2021 году: лидерство Vesta и Granta, увеличение экспорта

АвтоВАЗ на специальной пресс-конференции подвел итоги 2021 года, а также рассказал о планах на 2022 год. Две модели бренда - Lada Vesta и Lada Granta - стали самыми популярными на российском рынке.

По оценке АвтоВАЗа, рынок легковых автомобилей России прибавил 5% в 2021 году - было реализовано 1,68 млн машин. В то же время сама Lada увеличила продажи на 2% - до 350 714 машин. Российская марка по-прежнему бренд №1 в нашей стране - доля компании составляет 22%.

Главное достижение для компании - четыре модели вошли в топ-10 продаж в 2021 году: Vesta стала бестселлером, Granta на второй строчке, семейство Lada Niva на шестом месте, а Largus замыкает десятку.

Если говорить о цифрах, то россияне купили 113 698 экземпляров Lada Vesta. 48% продаж приходится на версии SW. Компания также отмечает рост реализации версий CNG - +65% (до 2 919 штук). Доля рынка модели составила 6,8%.

Granta разошлась тиражом в 111 430 штук. На продажах этой модели существенно отразился кризис микрочипов. Доля рынка - 6,7%. В прошлом году автомобиль получил модернизированный двигатель 1,6 литра, мультимедиа Enjoy Pro и систему Lada Connect.

Семейство Lada Niva было продано в количестве 51 242 штук. Из этой суммы 25 827 приходится на Niva Legend и 25 415 - на Niva Travel .

Что касается Largus, то удалось реализовать 50 114 таких автомобилей. 39 541 легковых и 10 573 коммерческих машин.

Продажи коммерческих автомобилей Lada составили 12 696 машин. Доля рынка - 87%.

АвтоВАЗ экспортирует свою продукцию в 17 стран. В прошлом году за границей было продано 35,5 тысяч авто (+9,4%). Основные рынки - Беларусь, Азербайджан и Казахстан. Началась локальная сборка в Узбекистане, появился новый импортер в Армении.

Среди приоритетов на 2022 году было заявлены следующее: устойчивые показатели развития для Lada и дилерской сети, успешный запуск Lada Vesta нового поколения, улучшение качества продуктов и сервисов, развитие линейки ограниченных серий и новых сервисов для клиентов, поддержка автоспорта и увеличение продаж за рубежом.