Билл Гейтс: После волны "омикрона" заболеваемость COVID-19 пойдет на спад

После волны штамма коронавируса "омикрон" в странах мира число случаев заражений пойдет на спад, а COVID-19 будут лечить как сезонное заболевание. Такое мнение выразил основатель компании Microsoft, миллиардер Билл Гейтс.

По его словам, в период распространения "омикрона" системы здравоохранения будут испытывать трудности, а большинство тяжелых случаев придется на непривитых людей. Гейтс также отметил, что необходимы вакцины от коронавируса, которые бы действовали много лет, предотвращая повторное заражение.

Миллиардер не исключил, что в будущем тоже будут вспышки заболеваний, "так что мы должны инвестировать, чтобы подготовиться к ним", цитирует РИА Новости.

Напомним, в декабре прошлого года Гейтс предположил, что пандемия коронавируса может закончиться уже в 2022 году. Он отметил, что в это время все должны заботиться друг о друге, особенно о наиболее уязвимых: носить маски, избегать больших собраний в помещениях, вакцинироваться. Он добавил, что нужно отнестись к "омикрону" серьезно, пока мы не узнаем о нем больше.