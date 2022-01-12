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Рубрика: В мире

Депутат Бундестага назвал иррациональными требования об отказе от "СП-2"

Германии нужен "Северный поток-2", а призывы отказаться от газопровода являются иррациональными. Об этом заявил депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии", член комитета по вопросам энергетики и климата Штеффен Котре.

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"Требования украинского посла разобрать уже готовый и столь нужный газопровод являются попросту иррациональными", - отметил депутат. По словам Котре такие заявления являются не только вмешательством в дела третьей стороны, но и отбрасывают тень на международную репутацию ФРГ, передает ТАСС.

Политик убежден, что после ввода "Северного потока-2" в строй ситуация на газовом рынке Европы стабилизируется. Парламентарий напомнил, что правительство ФРГ сейчас постепенно отказывается от угольной и атомной политики, и "торпедирование газовых проектов" в таких условиях не может отвечать интересам Германии.

Ранее сообщалось, что, согласно опросам, строительство газопровода "Северный поток-2" поддерживают больше половины жителей Германии. На востоке страны за проект выступают 70 процентов граждан, в западной части ФРГ - 57 процентов.

"Северный поток-2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность двух его ниток - 55 миллиардов кубометров газа в год.

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