Депутат Бундестага назвал иррациональными требования об отказе от "СП-2"

Германии нужен "Северный поток-2", а призывы отказаться от газопровода являются иррациональными. Об этом заявил депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии", член комитета по вопросам энергетики и климата Штеффен Котре.

"Требования украинского посла разобрать уже готовый и столь нужный газопровод являются попросту иррациональными", - отметил депутат. По словам Котре такие заявления являются не только вмешательством в дела третьей стороны, но и отбрасывают тень на международную репутацию ФРГ, передает ТАСС.

Политик убежден, что после ввода "Северного потока-2" в строй ситуация на газовом рынке Европы стабилизируется. Парламентарий напомнил, что правительство ФРГ сейчас постепенно отказывается от угольной и атомной политики, и "торпедирование газовых проектов" в таких условиях не может отвечать интересам Германии.

Ранее сообщалось, что, согласно опросам, строительство газопровода "Северный поток-2" поддерживают больше половины жителей Германии. На востоке страны за проект выступают 70 процентов граждан, в западной части ФРГ - 57 процентов.

"Северный поток-2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность двух его ниток - 55 миллиардов кубометров газа в год.