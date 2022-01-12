Накануне Нового года Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев встретился с лидерами Союзов молодежи Беларуси и России - руководителем исполкома Российско-Белорусского союза молодежи, членом Совета Республики Национального собрания Беларуси Дмитрием Воронюком и председателем Российского союза молодежи Павлом Красноруцким.

Дмитрий Воронюк и Павел Красноруцкий подробно рассказали Дмитрию Мезенцеву, чем сегодня занимаются молодежные союзы двух стран, поделились планами на 2022 год. В ходе встречи были затронуты вопросы дальнейшего сотрудничества, обмена опытом работы, обсуждены перспективы проведения различных совместных мероприятий. В частности, в наступившем году намечено провести несколько масштабных мероприятий в Витебской и Псковской областях, в Ставропольском крае...

Напомним: 16 июля 2021 года в рамках программы Дней молодежи фестиваля "Славянский базар в Витебске" прошла конференция "Молодежь - за Союзное государство" Международного союза общественных объединений "Российско-Белорусский союз молодежи". Выступая на этой встрече, Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, в частности, сказал: "Мы бы хотели, чтобы молодежная работа была реальной, полной, интересной, неформализованной. Не работой, которая навязывается сверху, а работой тех людей, которые чувствуют, горят интересами и судьбой своей страны".