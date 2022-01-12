Эксперт объяснил решение проиндексировать пенсии россиян выше инфляции

Поручение президента России Владимира Путина об индексации пенсий выше уровня инфляции связано с высокими темпами роста цен, рассказал "РГ" директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв.

Он отметил, что в прогнозе бюджета закладывался более низкий уровень инфляции, однако по итогам года стало очевидно, что она превысит восемь процентов.

"Это (индексация пенсий - Прим. ред.) позитивно отразится на возможности граждан компенсировать увеличение расходов. У государства есть для этого необходимые финансовые ресурсы", - отметил Широв.

Ранее Владимир Путин поручил правительству проиндексировать пенсии на 8,6%. По его словам, эта прибавка будет с "небольшим зазором", поскольку, по предварительным данным, инфляция по итогам 2021 года составит 8,4%.