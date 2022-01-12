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12.01.2022 12:14
Рубрика: Экономика

Эксперт оценил планы ретейлеров снизить наценку на базовые продукты

Текст: Михаил Загайнов
Наценка в 10% на социально значимые товары, которую намерены ввести X5 Retail Group ("Пятерочка", "Перекресток", "Карусель" и "Чижик") и АО "Тандер" ("Магнит" и "Дикси"), является "абсолютно минимальной". Об этом "Российской газете" заявил Генеральный директор компании "INFOLine-Аналитика" Михаил Бурмистров.

"В ряде случаев она не будет покрывать издержки торговых сетей. Этот уровень существенно меньше, чем уровень расходов сетей. Фактически, сети ничего не заработают на этом товаре", - считает аналитик.

Фото: Александр Корольков
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Он напомнил, что крупнейшие ретейлеры и в прошлом году замораживали наценки на ряд социально значимых товаров. "Учитывая сильные инфляционные процессы, мера ожидаемая. Крупнейшие торговые сети за счет масштаба бизнеса, оптимизации логистических цепочек, развития портфелей собственных торговых марок могут позволить себе удерживать наценку. Плюс это формирует для них дополнительные возможности с точки зрения покупательского трафика", - пояснил он.

По мнению эксперта, политика федеральных ретейлеров отразится на ценах и в малых торговых сетях. "Федеральная сеть может провести акцию на неделю, у региональной сети таких возможностей нет. В результате, чтобы сделать конкурентное ценовое предложение, сеть вынуждена проводить агрессивную промоакцию по одной-двум позициям на короткий срок. Покупатель, приходя за конкретным товаром, формирует чуть более полную корзину", - пояснил Бурмистров.

Дополнительного давления на условия сделок для поставщиков со стороны сетей ждать не стоит, считает эксперт: речь идет о низкомаржинальных товарах, торговая наценка на которые и так очень низкая, а многие продукты питания закупается на основе тендерных процедур или по биржевым ценам.

Ранее Федеральная антимонопольная служба сообщила, что крупнейшие российские ретейлеры направили свои предложения по ограничению цен на продукты. Так, АО "Тандер" и Х5 Retail Group готовы ограничить максимальный уровень наценок 10%, а торговая сеть "Бристоль" - 10-15%.

По данным агентства INFOLine, в 2020 году Х5 Retail Group занимала первое место по доле на рынке продовольственных товаров - 12,64%. Торговая сеть "Магнит" (без "Дикси") - была на втором месте с долей 8,66%. В свою очередь, Mercury Retail Group ("Бристоль", "Красное и Белое" и до 2021 года "Дикси") входила в тройку крупнейших ретейлеров - 6,6%.

Экономика Товары и цены Правительство ФАС Компании Торговля X5 Retail Group Компании Торговля Магнит Цены на продукты

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