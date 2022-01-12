Крупнейшие ретейлеры согласились ограничить наценки на продукты

Крупнейшие российские ретейлеры направили в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) свои предложения по ограничению цен на продукты. К соглашению готовы присоединиться АО "Тандер" ("Магнит" и "Дикси"), X5 Retail Group ("Пятерочка", "Перекресток", "Карусель" и "Чижик") и торговая сеть "Бристоль", сообщили в пресс-службе ФАС.

Еще в 2021 году ФАС провела ряд совещаний с крупнейшими торговыми сетями. Тогда антимонопольное ведомство предложило ретейлерам проработать механизмы ответственного ценообразования, которые предполагали бы обязательства по снижению цен на социально значимые продовольственные товары. В частности, речь шла о том, чтобы ограничить наценки на отдельные позиции внутри каждой из категорий таких товаров и обеспечить их наличие в магазинах.

"По результатам проведенных совещаний три ретейлера направили в службу свои предложения о товарных позициях, по которым каждый из них готов ограничить торговые наценки", - отметили в ФАС.

Уточняется, что АО "Тандер" и Х5 Retail Group готовы ограничить максимальный уровень наценок 10%, а торговая сеть "Бристоль" - 10-15%. Сейчас ФАС изучает предложения, поступившие от компаний.

В конце декабря глава ФАС Максим Шаскольский сообщил, что в августе-декабре торговые наценки на социально значимые товары в среднем снизились с 22% до 14%. "Безусловно, часть издержек может быть переложена на иные товары, но это товары все-таки менее высокого спроса, поэтому это может быть менее заметно для большого количества потребителей", - отмечал глава антимонопольного ведомства.

В ФАС также отмечали, что служба в еженедельном режиме анализирует розничные наценки в крупнейших федеральных и региональных торговых сетях. Отдельное внимание уделяется сетям, которые занимают доминирующее положение (доля на рынке - более 35%) в том или ином муниципальном образовании.

В середине августа ФАС сообщила о начале антикартельных проверок X5 Group, АО "Тандер" и ООО "Лента". Как пояснили в ведомстве, причиной стали обращения граждан по поводу роста цен.

В случае наличия антиконкурентного сговора компаниям может грозить оборотный штраф до 15% от годовой выручки. Оборот проверяемых организаций по итогам 2020 года превышает четыре триллиона рублей. Таким образом, штрафы могут составить 600 миллиардов рублей.

По данным агентства INFOLine, в 2020 году Х5 Retail Group занимала первое место по доле на рынке продовольственных товаров - 12,64%. Торговая сеть "Магнит" (без "Дикси") - была на втором месте с долей 8,66%. В свою очередь, Mercury Retail Group ("Бристоль", "Красное и Белое" и до 2021 года "Дикси") входила в тройку крупнейших ретейлеров - 6,6%.