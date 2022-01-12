Эксперт прокомментировал данные Росстата о росте цен на АЗС

По его мнению, ситуация начала этого года кардинально отличается от того, что происходило осенью или даже в начале прошлого года. Тогда у производителей не было уверенности в сохранении стабильного спроса, что было вызвано сохраняющимися локальными ограничениями из-за пандемии Covid-19.
Сейчас таких шансов почти нет, спрос восстановлен. Соответственно, постепенно растут запасы - производители уверены, что бензин будет востребован на внутреннем рынке, в том числе и в весенне-летний период. А стабильный спрос вместе с сохранением высоких запасов обеспечит безболезненное прохождение зимнего периода для бензинового рынка. Поэтому динамика розничных цен будет оставаться близкой к инфляционным ожиданиям.
По данным Росстата, средние розничные цены на бензин за период с 28 декабря по 10 января выросли на 29 копеек - до 50,42 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива увеличилась на 43 копейки до 54,37 рубля за литр. В среднем бензин с конца прошлого года подорожал на 0,4%, а дизельное топливо - на 0,7%. При этом инфляция с 1 по 10 января этого года составила 0,56%.