Эксперт прокомментировал данные Росстата о росте цен на АЗС

Наибольший риск для розничных цен на бензин и дизельное топливо представляет не растущий или падающий спрос, а нефтяные котировки. Если цена нефти продолжит расти на мировых рынках, это будет новым испытанием для скорректированного механизма демпфера, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По его мнению, ситуация начала этого года кардинально отличается от того, что происходило осенью или даже в начале прошлого года. Тогда у производителей не было уверенности в сохранении стабильного спроса, что было вызвано сохраняющимися локальными ограничениями из-за пандемии Covid-19.

Сейчас таких шансов почти нет, спрос восстановлен. Соответственно, постепенно растут запасы - производители уверены, что бензин будет востребован на внутреннем рынке, в том числе и в весенне-летний период. А стабильный спрос вместе с сохранением высоких запасов обеспечит безболезненное прохождение зимнего периода для бензинового рынка. Поэтому динамика розничных цен будет оставаться близкой к инфляционным ожиданиям.

По данным Росстата, средние розничные цены на бензин за период с 28 декабря по 10 января выросли на 29 копеек - до 50,42 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива увеличилась на 43 копейки до 54,37 рубля за литр. В среднем бензин с конца прошлого года подорожал на 0,4%, а дизельное топливо - на 0,7%. При этом инфляция с 1 по 10 января этого года составила 0,56%.