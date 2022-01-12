Новости

Посол: Назарбаев находится в столице Казахстана 15:53
Эксперты оценили снижение порога капвложений в свободный порт Владивосток 15:52
Песков рассказал об участии Путина в работе штаба по борьбе с ковидом 15:48
ФМБА обеспечит РФ новыми тест-системами для выявления "омикрона" за 7-10 дней 15:47
В Москве обнаружили тело бывшего помощника Владимира Жириновского 15:43
Песков прокомментировал планы Канье Уэста встретиться с Путиным 15:33
Бросивший файер в полицейских в Москве получил 5 лет колонии 15:27
Россельхознадзор запретил ввоз животноводческой продукции из Казахстана 15:22
Песков: Нет связи между военными учениями в РФ и переговорами с Западом 15:20
Лавров обсудил с главой МИД Греции ход переговоров о гарантиях безопасности 15:17
Эксперт объяснил решение проиндексировать пенсии россиян выше инфляции 14:53
Песков заявил о нежелании России сыпать угрозами 14:47
Володин рассказал о взаимодействии депутатов и прокуратуры по защите прав граждан 14:46
У Леонида Куравлева диагностировали тяжелое поражение мозга 14:39
Число участников аварии под Липецком выросло до 19 14:32
Понтифик нанес внезапный визит в магазин музыкальных дисков 14:32
В Бельгии сертификат о прививках выдадут только после ревакцинации 14:22
Песков оценил перспективы новой встречи по Донбассу 14:00
"Кинопоиск" рассказал, что россияне смотрели в праздники 13:59
Путину дадут рекомендации по работе при ухудшении эпидситуации 13:58
В Кремле прокомментировали информацию об усилении охраны Байконура 13:57
Песков: Россия знает, как минимизировать последствия мирового кризиса 13:56
Смолов перешел из "Локомотива" в "Динамо" 13:54
В Кремле прокомментировали сообщения о вводе QR-кодов на транспорте 13:49
В ЕС могут создать должность комиссара по защите животных 13:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие законы вступают в силу в 2022 году
Какие законы вступают в силу в 2022 году
Где сделать прививку от коронавируса
Где сделать прививку от коронавируса
Три века российской прокуратуры
Три века российской прокуратуры
12.01.2022 15:47
Рубрика: Общество

ФМБА обеспечит РФ новыми тест-системами для выявления "омикрона" за 7-10 дней

Текст: Нина Егоршева

Федеральное медико-биологического агентство (ФМБА) в течение 7-10 дней сможет выйти на базовую мощность по производству тест-систем, способных выявлять штамм коронавируса "омикрон". Об этом сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Песков оценил вероятность локдауна из-за "омикрона"

В эфире телеканала "Россия-24" Скворцова рассказала, что за полтора дня были получены заказы от крупных государственных корпораций и субъектов РФ, начиная с Дальнего Востока и до европейской части страны. "Рабочий оборот мы обеспечим в течение 7-10 дней", - подчеркнула она, добавив, что ФМБА сможет производить миллион тест-систем в неделю и при необходимости нарастить производство до двух-трех миллионов.

Напомним, накануне Росздравнадзор зарегистрировал первую в нашей стране тест-систему, способную выявлять "омикрон". Сообщалось, что набор регентов позволяет с высокой чувствительностью выявлять наличие этого штамма всего за полтора часа. Тест-система предназначена для использования в клинической лабораторной диагностике.

Общество Здоровье Правительство Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России) Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

В СФ назвали размер прибавки к пенсии при индексации на 8,6%
Песков: Процесс вывода миротворцев из Казахстана координирует ОДКБ
Путин заявил, что "Спутник V" эффективнее других вакцин
Посол: Назарбаев находится в столице Казахстана
Российский телеведущий Михаил Зеленский умер на отдыхе в Доминикане
Вузы подготовили правила приема на 2022 год
Эксперты предупредили о возможном всплеске COVID-19 после праздничной декады