ФМБА обеспечит РФ новыми тест-системами для выявления "омикрона" за 7-10 дней

Федеральное медико-биологического агентство (ФМБА) в течение 7-10 дней сможет выйти на базовую мощность по производству тест-систем, способных выявлять штамм коронавируса "омикрон". Об этом сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.

В эфире телеканала "Россия-24" Скворцова рассказала, что за полтора дня были получены заказы от крупных государственных корпораций и субъектов РФ, начиная с Дальнего Востока и до европейской части страны. "Рабочий оборот мы обеспечим в течение 7-10 дней", - подчеркнула она, добавив, что ФМБА сможет производить миллион тест-систем в неделю и при необходимости нарастить производство до двух-трех миллионов.

Напомним, накануне Росздравнадзор зарегистрировал первую в нашей стране тест-систему, способную выявлять "омикрон". Сообщалось, что набор регентов позволяет с высокой чувствительностью выявлять наличие этого штамма всего за полтора часа. Тест-система предназначена для использования в клинической лабораторной диагностике.