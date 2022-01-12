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12.01.2022 18:31
Рубрика: Власть

Генсек ОДКБ проинформировал президента Казахстана о начале вывода миротворцев

Текст: Тимофей Борисов

Миротворцы ОДКБ будут выведены в срок.

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась проинформировал президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о начале вывода миротворческого контингента. Сегодня президент Казахстана заявил, что вывод миротворческих сил ОДКБ запланирован на четверг, 13 января.

Также стало известно, что завтра в режиме видеоконференцсвязи состоится внеочередное заседание Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

"В ходе заседания главы оборонных ведомств государств - членов ОДКБ обсудят проведение миротворческой операции в Республике Казахстан. В заседании также примут участие начальник объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров и заместитель генерального секретаря ОДКБ Тахир Хайрулоев", - сообщил корреспонденту "РГ" пресс-секретарь Объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович.

Фото: ТАСС
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Сейчас по информации властей Казахстана, в стране находятся 2030 представителей ОДКБ и 250 единиц техники. Контингенты миротворческих сил дислоцированы в городах Нур-Султан, Алма-Ата и в Алма-Атинской области. Командный пункт развернут на базе Военного института сухопутных войск в Алма-Ате.

"Глава государства выразил удовлетворение итогами внеочередного саммита Организации Договора о коллективной безопасности, а также высказал благодарность союзникам по ОДКБ за поддержку и оказание своевременной помощи Казахстану в условиях террористического нападения. Данная ситуация еще раз подтвердила ценность самой организации как военно-политической структуры. Я думаю об Организации Договора о коллективной безопасности сейчас заговорили в международном сообществе. Эффективность организации проявилась достаточно наглядно в этой ситуации", - такие слова президента Токаева с сайта правительства цитируют информагентства.

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