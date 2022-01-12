Гинцбург: Конструирование "Спутника V" под "омикрон" фактически закончено

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что образец российской вакцины "Спутник V", который будет работать против штамма коронавируса "омикрон", почти готов. Но пока, по его словам, необходимости обновлять существующую вакцину нет.

"Сейчас ведется работа по конструированию, она фактически закончена в лабораторных условиях "Спутника V", который содержит последовательность "омикрон"", - сказал ученый в эфире "России 24".

Он также уточнил, что для замены существующего варианта "Спутника V" его адаптацией под "омикрон" нужно порядка 2,5-3 месяцев.

Ранее Гинцбург заявил, что "Спутник V" не нуждается в модификации под новый штамм. Он пояснил, что количество специфических антител у привитых "Спутником" гораздо шире, то есть образуется более широкий спектр вируснейтрализующих антител.

При этом создатели мРНК-вакцин уже усиленно работают над их обновлением с учетом особенностей "омикрона". Так, генеральный директор Pfizer Альберт Бурла заявил, что "омикрон"-модификация их вакцины будет выпущена в марте, а глава Moderna Стефан Бансель сообщал, что бустерная вакцина против "омикрона" должна быть готова к осени.