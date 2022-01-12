Грушко: Расширение НАТО несет неприемлемые для России риски

Он напомнил, что в 1997 году, когда стороны подписали Основополагающий акт и заверили, что "не рассматривают друг друга как противников", в НАТО просилась только одна страна с общей границей с РФ - Польша.

"Сегодня в состав НАТО вошли многие государства, и их территории очевидным образом используются для проекции силы в направлении России с различных географических направлений и на стратегическую глубину", - приводит слова дипломата ТАСС.