Грушко: Расширение НАТО несет неприемлемые для России риски

Москва будет противостоять попыткам Североатлантического альянса расширить свои границы на восток. Этот процесс несет в себе неприемлемые риски, заявил по итогам заседания Совета Россия - НАТО в Брюсселе замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.
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Он напомнил, что в 1997 году, когда стороны подписали Основополагающий акт и заверили, что "не рассматривают друг друга как противников", в НАТО просилась только одна страна с общей границей с РФ - Польша.
"Сегодня в состав НАТО вошли многие государства, и их территории очевидным образом используются для проекции силы в направлении России с различных географических направлений и на стратегическую глубину", - приводит слова дипломата ТАСС.