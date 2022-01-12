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12.01.2022 20:43
Рубрика: Власть

Грушко: Россия ждет от НАТО внятный ответ на свои предложения

Текст: Юрий Когалов
Москва рассчитывает, что НАТО примет предложения о гарантиях безопасности или даст вразумительные разъяснения, почему они неприемлемы. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко по итогам заседания Совета Россия - НАТО.

"Российские предложения были представлены в письменном виде, они абсолютно понятны и взаимосвязаны. Мы также рассчитываем на то, что страны НАТО представят свои соображения о том, как можно пойти по пути выполнения предложений, которые мы выдвинули, или объяснить, почему они неприемлемы", - отметил замглавы МИД. По его словам, лишь после этого можно будет принять "решение относительно того, как двигаться вперед".

Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости
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Дипломат предупредил, что если альянс будет пытаться проводить политику сдерживания России, та предпримет ответные меры. "Если НАТО переходит на политику сдерживания, значит, это будет с нашей стороны политика контрсдерживания, если это будет устрашение - это будет контрустрашение, если это будет поиск каких-то уязвимостей в оборонной системе Российской Федерации - значит, это будет и поиск уязвимостей НАТО. Это не наш выбор, но иного пути не будет, если нам не удастся переломить нынешний очень опасный ход событий", - отметил Грушко. "Будем принимать все меры - политические, военно-технические, для того, чтобы не допустить какого-либо ущемления законных интересов оборонных и безопасности России", - добавил замминистра.

По его словам, Россия рассчитывает выйти из кризисной ситуации в отношениях с НАТО на основе баланса интересов.

Что касается российских предложений о гарантиях безопасности, то, как указал Грушко, они все взаимосвязаны. "Нам говорят, давайте сразу приступим к каким-то мероприятиям по деэскалации - это совершенствование инструментов, механизмов предотвращения опасных инцидентов, это отвод учений от границ соприкосновения Россия - НАТО на согласованную глубину. Но для того, чтобы приступить практически к этим мероприятиям, надо, по крайней мере, зафиксировать в неизменном виде эту границу соприкосновения", - обратил внимание на одну из существующих проблем дипломат. "Если эта граница будет опять двигаться на восток, что нам придется делать? Выводить вообще все наше вооружение за Урал? Конечно, это абсолютно неприемлемо, и мы сегодня об этом прямо говорили, что это элемент, который должен в любом случае присутствовать, это абсолютный императив", - отметил Грушко.

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